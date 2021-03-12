ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ДНР отказалась объединяться с ЛНР

13.03.2021 06:25 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

ДНР отказалась объединяться с ЛНР
Денис Пушилин. Фото: denis-pushilin.ru
Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) не могут объединиться в единое государство по причине необходимости соблюдения Минских соглашений. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в интервью газете «Аргументы и факты».

«На "минской площадке" мы слышны. Это наш голос. Кстати, по этой причине мы и с Луганском не можем объединиться. Так сложилось, что по Минским соглашениям ДНР и ЛНР проходят отдельно», — пояснил он.

Пушилин отметил, что Украина называет Минские соглашения мертворожденными и невыполнимыми, но при этом не выходит из них. «Потому что это элемент политического давления и санкционного воздействия на Россию. Мы видим их попытки поменять формат. То США втащить в "нормандский формат", то Польшу, то Англию. Но это возможно только при согласии всех нынешних участников», — добавил политик.

В мае прошлого года Пушилин заявил, что объединение ДНР и ЛНР нецелесообразно по ряду причин. По его словам, одним из факторов являются Минские соглашения, в которых самопровозглашенные республики представлены в качестве разных субъектов. В случае объединения, считает он, Донбасс урежет свое представительство в переговорах. Он также отметил, что хотя у ДНР и ЛНР и одинаковая идейная составляющая, законодательная база, экономическое и промышленное подспорье отличаются.

Территориальный конфликт в Донбассе длится более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против ДНР и ЛНР, провозгласивших независимость после смены власти в стране. В 2015 году были подписаны Минские соглашения, которые подразумевают предоставление региону особого статуса и проведение местных выборов.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По причине необходимости соблюдения Минских соглашений.
 
Новости дня
Новости разные
 
Минчанин на протяжении шести лет требовал от малолетних девочек интимные фото
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by