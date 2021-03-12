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Весна возвращается: в воскресенье синоптики обещают до +12°

13.03.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Синоптики прогнозируют, что теплее всего на выходных традиционно будет в южных регионах Беларуси.


С© Pixabay

Теплая воздушная масса начала поступать в Беларусь с Атлантики – на выходных ожидается умеренно теплая весенняя погода, сообщает Sputnik со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Погодные условия в Беларуси ухудшились на минувшей неделе – температура понизилась до отрицательных значений, ночью местами воздух охлаждался до –10°С. Погода начала меняться утром в пятницу 12 марта – практически по всей республике прошли снегопады, а температура во второй половине дня начала расти.

По данным синоптиков, в субботу 13 марта в Беларуси ожидаются осадки – дождь и мокрый снег, а на востоке республики даже возможны слабые метели. Днем температура воздуха составит от +3 до +8°С, а на юге страны – до +10°С.

В воскресенье 14 марта на большей части Беларуси пройдут кратковременные дожди, днем температура в республике будет находиться в пределах от +3 до +10°С, а в южных районах – до +12°С.
 
 
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Синоптики прогнозируют, что теплее всего на выходных традиционно будет в южных регионах Беларуси.
 
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