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Алимбекова заняла шестое место в спринте на этапе КМ по биатлону в Чехии
Источник материала: Партизан
Динара Алимбекова стала лучшей из белорусок, заняв 6-е место с кругом штрафа.
В Нове-Место в рамках этапа Кубка мира по биатлону состоялась женская спринтерская гонка. Ее победительницей стала норвежка Тирил Экхофф.
Лучшей из белорусок стала Динара Алимбекова, занявшая 6-е место.
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Динара Алимбекова стала лучшей из белорусок, заняв 6-е место с кругом штрафа.
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