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Слава Комиссаренко впервые пришел в «Вечерний Ургант»

13.03.2021 06:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусский стендап-комик Слава Комиссаренко впервые пришел в шоу «Вечерний Ургант». Он рассказал о генераторе псевдонимов, своих шутках, которые писал для Ивана Урганта в шоу «Большая разница», приключениях с белорусским паспортом и Чык-Чырыке.

В эфире Слава озвучил несколько шуток, которые он когда-то за гонорар писал для Ивана Урганта в шоу «Большая разница». Рассказал, что Ургант однажды был среди гостей вечеринки шоу StandUp, которое тогда еще не было в эфире ТНТ. И что комики волновались по этому поводу. «Мы волновались. Придет Иван Ургант! Вам этого не понять. Вряд ли вы волновались сегодня, потому что придет Слава Комиссаренко».

— Сейчас кто должен быть в зале, чтобы ты, Слава, заволновался? Чтобы ты действительно стал переживать, путать текст? — спросил Ургант.

— Сейчас я как-то всех рад видеть. Ну вот если Чык-Чырык залетит на огонек. Конечно, не хотелось бы. Не будем уточнять, это… Я бы не хотел, конечно, в зале услышать: «Вот это да! Коля, это про нас. Во мы даем». Этого не хотелось бы, а так.

Ургант также озвучил в эфире, что Комиссаренко не дают выступать с концертами в Беларуси.

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Белорусский стендап-комик Слава Комиссаренко впервые пришел в шоу «Вечерний Ургант». Он рассказал о генераторе псевдонимов, своих шутках, которые писал для Ивана...
 
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