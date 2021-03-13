В Минск привезли огромные световые фигуры персонажей мультфильмов, птиц и дракона

Источник материала: Tut.by

В пятницу вечером в ботаническом саду стартовал фестиваль фонарей «Королевство волшебных огней» . На гигантские фонари можно будет посмотреть каждый вечер с 19.00 до 23.00 до 25 апреля. Показываем, как это выглядит, и рассказываем, сколько стоят билеты.

Ландшафт территории ботанического сада украсили 25 масштабных композиций, включающих в себя более 200 световых арт-объектов. Погрузиться в сказочную атмосферу гости фестиваля смогут благодаря свето-музыкальным спецэффектам. Для декораций использовано тысячи диодных лампочек, несколько километров светодиодной ленты, сотни метров атласной ткани. Размеры самой большой световой фигуры — более шести метров в высоту и около 10 метров в длину.

Для посетителей фестиваля предусмотрена зона фуд-корта, где можно будет согреться и подкрепиться, а рядом разместится Город мастеров с сувенирами ручной работы. Желающие также смогут заглянуть в оранжерею ботанического сада, которая специально для гостей экспозиции продлит время работы (стоимость ее посещения оплачивается дополнительно).









































































Оживают гигантские фонари только с приходом темноты, поэтому увидеть их можно будет вечером с 19.00 до 23.00. А в выходные на территории сада будет проходить еще и фаер-шоу театра огней. Представление будут показывать в начале каждого часа — в 20.00, 21.00 и 22.00. На открытии 12 марта в 19.00 гостей ждет особый сюрприз — огненное представление с участием трехметрового огнедышащего дракона.

Стоимость билета для взрослых составит 17 рублей в выходные и 15 рублей в будние дни. Для дошкольников, школьников, учащихся, студентов, многодетных и пенсионеров есть льготный билет: 10 рублей по будням и 12 рублей в выходные. Для детей до трех лет включительно вход бесплатный во все дни экспозиции.

Фестиваль фонарей «Королевство волшебных огней» Когда: с 12 марта по 25 апреля, 19.00−23.00 (вторник-воскресенье, понедельник — выходной)

Где: ботанический сад

Сколько: от 15 рублей, льготный — от 10 рублей Купить билет