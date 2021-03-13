Источник материала: UDF



Фото: РИА Новости

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Беспрецедентное давление на Беларусь из-за границы». Медиа РФ о протестных ожиданиях и активности беларусских правоохранительных органов В инфопространство внедряют тезис о «беспрецедентном давлении» на Беларусь из-за рубежа через санкции и создаваемые «заграничные «подрывные центры» со стоящими...

Краткие выводы из статьидляцитирует UDF.BY.Продолжается активное именование российскими СМИ, прежде всего государственными, Беларуси просто республикой, что отсылает к советскому прошлому и закрепляет в сознании аудитории восприятие страны, как объекта, а не субъекта.Общий подход российских медиа – акцентирование на восприятии официальным Минском соседних государств как угрозы. В этой схеме только Россия приводится как гарант стабильности и безопасности. При этом государственные СМИ и холдинг Усманова подают тезисы о стремлении сопредельных государств дестабилизировать ситуацию в Беларуси, основываясь на словах руководителей беларусских спецслужб. Либеральные медиа вроде «Дождя» делают то же самое, но добавляют «толику сомнения».Заданные таким образом рамки оставляют небольшое поле для манёвров при освещении деятельности оппозиции. Доминирующий нарратив – оппоненты Лукашенко будут пытаться возобновить протестную активность, используя любые методы дестабилизации ситуации, вплоть до терактов. Естественный вывод, к которому подталкивают аудиторию, – оппозиция контролируется, финансируется Западом и не учитывает интересы беларусского народа.В отличии от летне-осенних протестов потребителя информации готовят к жесткой и возможно жестокой активности беларусских правоохранительных органов, заранее оправдывая их действия предотвращением возможной террористической угрозы.Российские СМИ не забывают подчеркнуть слабость беларусской власти, которая не смогла за семь месяцев взять ситуацию под контроль.