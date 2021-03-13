Источник материала: UDF

Фото: скриншот с сайта tvr.by

Фото: скриншот с сайта tvr.by

Фото: скриншот с сайта tvr.by

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Женское ли дело политика, можно рассуждать долго». «Беларусь 1» про «политиков на шпильках» В Международный женский день «Беларусь 1» рассказал о роли женщин в мировой политике.

В Международный женский день «Беларусь 1» рассказал о роли женщин в мировой политике. При этом ведущий телеканала суммировал количество беларусок и россиянок на руководящих должностях, из женщин-политиков Беларуси вспомнил Кочанову и Костевич, а на Тихановскую только намекнул.«Беларусь 1» 8 марта посвятилпрограммы «Понятная политика» тому, «какое место занимали и занимают женщины в высших эшелонах власти». Героинями выпуска стали единственная в истории Индии женщина премьер-министр Индира Ганди, первая женщина премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, кандидат в президенты Америки на выборах 2016 года Хиллари Клинтон, первая женщина-госсекретарь США Мадлен Олбрайт, королева Англии Елизавета II, канцлер Германии Ангела Меркель.Ведущий программы Сергей Гусаченко уточнил, что «именно Меркель запустила в Европе очередную волну феминизма: женщины стали требовать больше прав и больше заниматься “мужскими делами”».– Сегодня 44% Бундестага – прекрасный пол, – отметил Гусаченко. – Цифра, кстати, актуальная и для Беларуси.По данным телеканала, женщины составляют 40% беларусского парламента и две трети госслужащих.– По этим показателям наша страна – лидер ЕАЭС, – без ссылки на источник сообщил «Беларусь 1».Среди беларусских женщин-политиков Гусаченко назвал председателя Совета республики Наталью Кочанову и министра труда и социальной защиты Ирину Костевич – «единственную женщину в министерском корпусе».При этом Гусаченко проигнорировал факт того, что в современной истории Беларуси были женщины-кандидаты в президенты – Татьяна Короткевич, которая баллотировалась на пост главы государства в 2015 году, и участницы избирательной кампании 2020 года Анна Канопацкая и Светлана Тихановская. В конце программы Гусаченко оставил для зрителей намёк на действия Тихановской в Литве, куда она вынуждена была уехать после выборов:– Женское ли дело политика, можно рассуждать долго. Но кто бы ни находился у власти, главное, чтобы это был компетентный и грамотный лидер. Не дилетант с улицы, а профессионал своего дела. Политик, который любит свою страну и не бросает родную землю, которому известны рецепты эффективного управления и который уж точно в угоду личным амбициям не будет призывать весь мир сделать своей стране только хуже.Промежуточный и позитивный итог выборов-2020: в беларусскую политику вернулись женщиныВ хвалебной части программы о положении женщин в Беларуси Гусаченко подчеркнул:– Отрадно и то, что Беларусь в области юридических и трудовых прав женщин тоже занимает хорошие позиции в мире. В целом же, доля прекрасной половины среди высших должностных лиц характеризуется как относительно высокая. В Беларуси и России, по разным подсчётам, суммарно не менее 40% руководящих должностей занимают женщины.Ведущий «Беларусь 1» озвучил эту информацию без ссылок на источники и почему-то объединил беларусских и российских женщин-руководителей.Дальше Гусаченко заявил, что «женщины в мировой политике по-прежнему представлены слабо», и привёл данные профессора Стокгольмского института переходной экономики Памелы Кампа. «Беларусь 1» процитировал тезисы из её лекции, которые в ноябре 2019 годасайт Российской экономической школы:– На фоне общего скромного прогресса Европейская комиссия демонстрирует позитивную тенденцию: сегодня 30% министров здесь – женщины, а с 2019 женщина (Урсула фон дер Ляйен) также впервые возглавляет этот орган. Звучит, однако, не так впечатляюще, если вспомнить, что Европейская комиссия была учреждена еще в 1957 году.«Беларусь 1» опустил следующие за этим слова о том, что в России только четыре министра из 31 – женщины и за последний век у руководства страны женщин не было ни разу.Телеканал попытался объяснить, почему в мире мало женщин-политиков. Возможные причины нашёл в лекции Кампа, в том числе: «избиратели и/или партии предпочитают политиков-мужчин политикам-женщинам». Но «Беларусь 1» вырвал эти слова из контекста.– Однако, согласно опросам «Всемирного обзора ценностей» (WVS), в европейских странах избиратели не склонны относиться с предубеждением к кандидатам женского пола (менее 40%), тогда как в странах постсоветского пространства, в том числе в России, предубеждение крайне велико (более 60%), – говорится в исследовании.