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Самый большой в этом году астероид летит к Земле

13.03.2021 06:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Самый большой в этом году астероид летит к Земле

В конце марта мимо нашей планеты пролетит астероид 2001 FO32 – он станет самым крупным небесным телом, которое подлетит к Земле в этом году. Об этом сообщает официальный сайт NASA.

По информации специалистов, астероид пролетит примерно в двух миллионах километров от Земли. Это произойдет вечером 21 марта. Астероид 2001 FO32 в диаметре – 914 метров.

Он будет приближаться к Земле с необычайно высокой скоростью – около 124 тысяч километров в час.

Фото: pixabay

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В конце марта мимо нашей планеты пролетит астероид 2001 FO32 – он станет самым крупным небесным телом, которое подлетит к Земле в этом году. Об этом...
 
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