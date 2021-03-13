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Самый большой в этом году астероид летит к Земле
Источник материала: ОНТ
В конце марта мимо нашей планеты пролетит астероид 2001 FO32 – он станет самым крупным небесным телом, которое подлетит к Земле в этом году. Об этом
По информации специалистов, астероид пролетит примерно в двух миллионах километров от Земли. Это произойдет вечером 21 марта. Астероид 2001 FO32 в диаметре – 914 метров.
Он будет приближаться к Земле с необычайно высокой скоростью – около 124 тысяч километров в час.
Фото: pixabay
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В конце марта мимо нашей планеты пролетит астероид 2001 FO32 – он станет самым крупным небесным телом, которое подлетит к Земле в этом году. Об этом...
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