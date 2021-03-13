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Задержан работник минского предприятия, вымогавший у детей интимные фото. Подробности резонансного дела

13.03.2021 06:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Задержан работник минского предприятия, вымогавший у детей интимные фото. Подробности резонансного дела

Российские следователи работают над преступлением, по которому в качестве жертв проходят более 20 детей. Недавно подозреваемого по делу задержали в Минске. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Российские специалисты установили, что подозреваемый находится в нашей стране. В Беларуси оказали содействие в данном расследовании. Ведомства двух стран обменялись информацией, были установлены личности 20 потерпевших несовершеннолетних, которые находятся в Беларуси.


Вскоре белорусские правоохранители задержали 43-летнего работника одного из предприятий Минска, подозреваемого по данному делу.

Установлено, что обвиняемый хранил полученные фото и пересылал их потребителям детской порнографии через интернет.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за изготовление и распространение порнографических материалов с изображением несовершеннолетнего.

Фото: скриншот из видео МВД, СК

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Теги: Минск
 
 
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Российские следователи работают над преступлением, по которому в качестве жертв проходят более 20 детей. Недавно подозреваемого по делу задержали в Минске. Об...
 
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