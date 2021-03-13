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Головченко провел кадровые «чистки» в верхних эшелонах власти

13.03.2021 07:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Заместители руководителей трех министерств и Госстандарта освобождены от должностей согласно постановлению правительства от 12 марта № 140. Документ опубликован 13 марта на Национальном правовом интернет-портале.

Головченко провел кадровые «чистки» в верхних эшелонах власти
Фото из архива пресс-службы правительства

Андрей Авдеев уволен с должности замминистра юстиции. Он отвечал за координацию деятельности органов принудительного исполнения, ведение Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, финансово-экономическую работу. Эту позицию занял Сергей Калиновский.

Лишился должности замминистра энергетики Вадим Закревский. Находясь на этом посту с 2012 года, он курировал инвестиционное и международное сотрудничество, организаций, входящих в систему министерства, а также государственного энергонадзора. На место Закревского назначен Денис Мороз.

Ирина Осмола освобождена от должности первого заместителя председателя Государственного комитета по стандартизации. Она проработала в этой должности два года. Преемником стал Дмитрий Барташевич.

Во всех перечисленных случаях увольнение произошло по соглашению сторон.

Также от должности освобождена замминистра по налогам и сборам Светлана Шевченко — с формулировкой «в связи с выходом в отставку». Она курировала вопросы налогообложения физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, декларирования физлицами доходов и имущества, рассмотрения их обращений, вопросы юридического обеспечения деятельности налоговых органов. Данные о Шевченко были удалены с сайта МНС за несколько дней до публикации официального решения. Должность занял Игорь Скрынников.

По информации БелаПАН, о необходимости прекратить работу в ведомстве в конце февраля узнали почти два десятка сотрудников.

Кроме того, от должности директора Департамента по ценным бумагам Минфина освобожден Алексей Красинский (по соглашению сторон). На это место назначен Анатолий Шаршун.

В соответствии с постановлением заместителем министра иностранных дел стал Николай Борисевич, замминистра экономики — Татьяна Бранцевич, первым замначальника Белорусской железной дороги — Петр Дулуб.

Напомним, 11 марта Александр Лукашенко устроил большой кадровый четверг.

 
 
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Заместители руководителей трех министерств и Госстандарта освобождены от должностей согласно постановлению правительства от 12 марта № 140. Документ опубликован 13...
 
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