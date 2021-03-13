Секс на стороне может укрепить отношения? Какие аргументы называют те, кто выбирает полиаморию

Источник материала: Tut.by

Мы привыкли к моногамии — это выглдяит «правильно». Но всегда ли для конкретных людей правильно только то, что принято большинством? РБК Стиль разобрался, что такое полиамория и какие есть плюсы и минусы у такого типа отношений.





Полиамория, или этичная немоногамия — наличие нескольких партнеров и интимных взаимоотношений. Они могут быть как сексуальными, так и платоническими, но обязательно при полном согласии всех сторон, независимо от пола. Каждый пятый американец состоял в немоногамных отношениях в прошлом и примерно один из 20 признается в них на настоящий момент. Исследования показывают, что партнеры в таких связях счастливы наравне с женатыми однолюбами.

Полиаморные отношения требуют открытости, доверия, согласия всех участников, а также хороших коммуникативных навыков, четких границ и взаимного уважения. Полиамория отличается от других форм открытых отношений, таких как свинг, где речь идет преимущественно о сексуальных отношениях с участием других людей или пар без эмоциональной привязанности.

Юридически полиамория не признается разновидностью сексуальной ориентации. Но этот вопрос остается предметом множества споров среди сексологов и «практикующих» полиамористов. Многие люди, состоящие в немоногамных отношениях по обоюдному согласию, считают, что это их ориентация. Они пытались найти удовлетворение в моногамных отношениях, но не смогли. Термин «полиаморные отношения» по-прежнему позиционируется как личный выбор или образ жизни.

В чем отличие полиамории от полигамии

Полиаморию часто путают с полигамией или браком с более чем одним человеком одновременно, но это разные понятия. Полигамия подразумевает брак с несколькими людьми противоположного пола — чаще всего речь о мужчине с несколькими женами. Полиамория, хотя и включает в себя женатых партнеров, описывает более широкий спектр отношений, как гетеросексуальных, так и с представителями ЛГБТК+.

Немоногамия может быть различной. Сексуальные отношения варьируются от полиамории до полигамии. Иные договоренности могут включать поливерность — закрытые отношения, предполагающие сексуальную и эмоциональную преданность группе, состоящей более чем из двух человек, и анархию отношений, формат, при котором иерархия отсутствует и, соответственно, нет деления партнеров на «основных» и «дополнительных».





Почему люди выбирают полиаморию

Как правило, партнеры сознательно выбирают полиаморию, потому что видят в ней возможность углубить связь друг с другом. Многие думают, что полиамория — измена. Но это распространенное заблуждение. Измена — обман и предательство, например, если вы и ваш партнер договорились не заниматься сексом с другими людьми, но один из вас нарушает это обещание. Разница между изменой и полиаморией заключается в том, что во втором случае партнеры согласны состоять в отношениях с другими людьми. Некоторые сторонники полиамории считают, что ценность классических отношений между двумя партнерами устарела, и переосмысливают шаблонные представления о сексе и романтике.

«В моем близком круге полиамория — норма, а моногамия — исключение, — рассказывает Александр, fashion-дизайнер, состоящий в полиаморных отношениях. — В подростковом возрасте я влюблялся во всех подряд, и мне мешал стереотип, что любить надо кого-то одного. Лет с 18 я состоял сразу в нескольких параллельных отношениях, и речь не о разовом сексе, а об эмоциональной связи в том числе. Я уже 20 лет в браке, и моя жена — лучшая женщина в мире. Вначале мы считали себя моногамными. Но потребность в других людях оставалась, и было непонятно, как об этом говорить. Позже пришли к полиамории. Мы обсуждали вопросы ревности, предательства, и оказалось, что нам ничего не мешает наслаждаться обществом других людей. Я мыслю категориями эстетических переживаний. Бывает, что случайная связь на вечеринке перерастает в прекрасный духовный контакт, который не нарушается расстоянием. Так, с N мы встречаемся в разных странах, делаем совместные проекты. Для меня отношения, в которых отсутствует сексуальный аспект, неполноценны, а человеку, с которым связывают интимные отношения, проще доверять».

Нет никакого стандартного теста на определение склонности к полиамории. Отношения существуют для того, чтобы быть в них счастливыми. Поэтому на вопрос «Подходит ли вам полиамория?» ответ будет предельно простым. Важно только определиться, насколько комфортно пускать в свою жизнь нескольких людей и делить партнеров с другими.

За и против полиамории

Любые отношения могут разрушить ревность и споры о воспитании детей, предупреждает Алена Голзицкая, системный семейный психотерапевт, научный сотрудник Психологического института РАО. В полиаморных союзах эти аспекты усложняются количеством участников. Полиамория может храниться в секрете от близких друзей и семьи. По данным некоммерческой организации Loving More, по крайней мере каждый четвертый полиамор подвергался дискриминации.

Среди аргументов за можно выдвинуть следующие:

Полиаморные отношения, в которых все участники знают друг о друге, добровольно принимают этот факт и стараются бережно относиться к интересам партнеров и их чувствам, могут представляться наиболее гуманным вариантом, где нет места измене и возможному вреду, причиняемому психике каждого из участников.

Из позитивных моментов можно выделить потенциал для более глубокого осмысления и проработки отношений как таковых, бережное отношение к партнерам, большее количество времени, затрачиваемого на установление и поддержание качественной связи. Невозможно состоять в длительных полиаморных отношениях и не стремиться лучше понимать всех участников, их мотивацию.

Самый интригующий из аргументов за — это опыт проживания эмоциональной и интимной связи сразу с несколькими партнерами, без тяготящего чувства вины и страха быть раскрытым, без выяснения отношений и причинения боли тем, кого любишь. Если в полиаморных союзах удается выстроить сбалансированное взаимодействие, в котором все чувствуют себя комфортно, то бонусы от такого общения могут с лихвой превзойти затрачиваемые ресурсы.

При этом сама теоретическая модель полиамории — все принимают всех, одобряют и получают удовольствие от любви ко всем, кто взаимно нравится, — на практике часто сталкивается с суровой реальностью. Некоторым людям привычно желать эксклюзивности отношений, особенно когда влюбленность в партнера велика и захватывает полностью. Тогда любой претендент на его внимание воспринимается как угроза, что рождает гнев, ревность и приводит к страданиям. Таким образом, бывает трудно достичь баланса в отношениях, когда новый человек воспринимается не как потенциальный разлучник, а как тот, кто важен для партнера и заслуживает уважения.





Еще одна сложность — принятие решения о переформатировании отношений. Бывает, что кто-то один в паре готов пойти на этот эксперимент, тогда как второй вынужден согласиться, осознавая, что если он откажется, то будет оставлен или обманут. В таких условиях почти невозможно говорить о свободном выборе такой формы отношений.

И еще нужно понимать, что с увеличением количества партнеров неизбежно увеличивается тот объем внимания и инвестиций, которые требуется делать, чтобы удовлетворить их потребности в отношениях. Таким образом, нужно быть готовым к овладению навыками организации взаимодействия, в котором никто не будет обделен, иначе неизбежно столкновение с обидой, завистью и злостью кого-то из партнеров, что не укрепляет союз.

Полиамория в мире

Для сбора статистики социологи проводят опросы среди респондентов с полиаморических сайтов, рассылают анкеты. Стоит учитывать, что среди участников могут быть просто интересующиеся люди и те, кто не намерен отойти от моногамии. В октябре 2015 года были опрошены 5043 человек в возрасте 13−55 лет. Статус респондентов оценивался с помощью вопроса «Считаете ли вы себя полиаморным?». Были предложены варианты ответов: нет, и я бы никогда не стал; нет, но был раньше; нет, но хотел бы; да.

Исследование показало, что 59,8% опрошенных считают себя моногамными, 25,5% хотели бы попробовать полиаморные отношения, 7,6% указали, что состояли в них в прошлом, и 7,1% — полиаморны.

Число людей из последней группы оказалось выше, чем ожидали исследователи. Они объясняют высокий показатель предвзятостью в выборке. В нее были включены пользователи соцсетей, которые сдают онлайн-тесты личности. Часто это молодые, либеральные, атеистические и негетеросексуальные люди.

Что касается пола, то среди мужчин больше представителей полиаморов, в то время как женщины в большинстве стремятся к моногамии.

Возрастные показатели практически не меняют взгляды на отношения с несколькими партнерами. После 33 лет теоретический интерес к ним снижается на фоне большего количество и моногамных, и полиаморных респондентов.

В 2015 году опрос также провел Американский институт общественного мнения. По результатам исследований выяснилось, что количество людей, выбирающих полигамию, увеличилось почти в два раза по сравнению с 2001 годом.