Тест: умеете ли вы считать?

Источник материала: Tut.by

Математика для начальной школы кажется совсем легкой для любого человека, который окончил хотя бы 9 классов. Но давайте проверим, справитесь ли вы с британским экзаменом Key Stage SAT второго уровня ? Обычно такие задания дают детям 10−11 лет. Мы выбрали для вас простые примеры на вычисления. Решите все эти примеры без ошибок?

Если вас мучает чувство дежавю, объясняем: пять лет назад мы уже делали похожий тест . С тех пор британцы обновили эти материалы к экзамену, а мы — наш тест.