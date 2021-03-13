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Тест: умеете ли вы считать?
Источник материала: Tut.by
Математика для начальной школы кажется совсем легкой для любого человека, который окончил хотя бы 9 классов. Но давайте проверим, справитесь ли вы с британским экзаменом Key Stage SAT
Если вас мучает чувство дежавю, объясняем: пять лет назад мы уже
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Давайте проверим, справитесь ли вы с британским экзаменом Key Stage SAT второго уровня. Обычно такие задания дают детям 10−11 лет.
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