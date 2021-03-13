ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Тест: умеете ли вы считать?

13.03.2021 08:11 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Математика для начальной школы кажется совсем легкой для любого человека, который окончил хотя бы 9 классов. Но давайте проверим, справитесь ли вы с британским экзаменом Key Stage SAT второго уровня? Обычно такие задания дают детям 10−11 лет. Мы выбрали для вас простые примеры на вычисления. Решите все эти примеры без ошибок?

Если вас мучает чувство дежавю, объясняем: пять лет назад мы уже делали похожий тест. С тех пор британцы обновили эти материалы к экзамену, а мы — наш тест.

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Давайте проверим, справитесь ли вы с британским экзаменом Key Stage SAT второго уровня. Обычно такие задания дают детям 10−11 лет.
 
Новости дня
Новости разные
 
Головченко провел кадровые «чистки» в верхних эшелонах власти
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.03.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by