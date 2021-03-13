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Убийство полицией Джорджа Флойда: власти выплатят его семье 27 млн долларов
Источник материала: Навiны
Крупнейшая в истории США досудебная сделка по делу о насильственной смерти состоялась.
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Власти Миннеаполис, где произошла трагедия, объявили об урегулировании иска семьи Джорджа Флойда — город выплатит семье погибшего 27 млн долларов, пишет
«Эта сумма означает, что смерть темнокожего человека от рук полиции больше не будет считаться чем-то обыденным, неважным или не заслуживающим последствий», — заявил адвокат семьи Бенджамин Крамп.
Сестра погибшего Бриджет Флойд назвала компенсацию шагом «на трагическом пути по восстановлению справедливости для Джорджа Флойда».
Напомним, что 46-летний афроамериканец Думер при задержании. Предсмертные мольбы Флойда о помощи были запечатлены на видео. По делу о смерти Флойда судят бывшего полицейского Дерека Човина, которого обвиняют в убийстве второй степени и непредумышленном убийстве. Човин не признает себя виновным, процесс над ним начался несколько дней назад.
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Крупнейшая в истории США досудебная сделка по делу о насильственной смерти состоялась.
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