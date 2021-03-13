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Правозащитники: начались суды над тремя политзаключенными

13.03.2021 08:39 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Суды в отношении трех политзаключенных начались в Минске 12 марта, сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна».

Правозащитники: начались суды над тремя политзаключенными

Алексей Мельников, Денис Чикалев и Дмитрий Кубарев обвиняются по ст. 293 Уголовного кодекса (массовые беспорядки). Заседания проходят в судах Заводского и Фрунзенского районов.

Мельникова задержали в декабре прошлого года, его уголовное дело связано с событиями 10 августа у столичного торгового центра «Рига».

Гомельчанин Чикалев содержится под стражей семь месяцев. По версии следствия, он участвовал в протестах в Минске после президентских выборов в районе улицы Мельникайте.

Кубарев, как считают следователи, в период выборов призывал к участию в протестах, его задержали 11 августа.

Правозащитники признали в Беларуси политзаключенными 285 человек.

 
Теги: Минск
 
 
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Суды в отношении трех политзаключенных начались в Минске 12 марта, сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна».
 
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