Правозащитники: начались суды над тремя политзаключенными

Суды в отношении трех политзаключенных начались в Минске 12 марта, сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна».





Алексей Мельников, Денис Чикалев и Дмитрий Кубарев обвиняются по ст. 293 Уголовного кодекса (массовые беспорядки). Заседания проходят в судах Заводского и Фрунзенского районов.

Мельникова задержали в декабре прошлого года, его уголовное дело связано с событиями 10 августа у столичного торгового центра «Рига».

Гомельчанин Чикалев содержится под стражей семь месяцев. По версии следствия, он участвовал в протестах в Минске после президентских выборов в районе улицы Мельникайте.

Кубарев, как считают следователи, в период выборов призывал к участию в протестах, его задержали 11 августа.

Правозащитники признали в Беларуси политзаключенными 285 человек.