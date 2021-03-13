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Правозащитники: начались суды над тремя политзаключенными
Источник материала: Навiны
Суды в отношении трех политзаключенных начались в Минске 12 марта, сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна».
Алексей Мельников, Денис Чикалев и Дмитрий Кубарев обвиняются по ст. 293 Уголовного кодекса (массовые беспорядки). Заседания проходят в судах Заводского и Фрунзенского районов.
Мельникова задержали в декабре прошлого года, его уголовное дело связано с событиями 10 августа у столичного торгового центра «Рига».
Гомельчанин Чикалев содержится под стражей семь месяцев. По версии следствия, он участвовал в протестах в Минске после президентских выборов в районе улицы Мельникайте.
Кубарев, как считают следователи, в период выборов призывал к участию в протестах, его задержали 11 августа.
Правозащитники признали в Беларуси политзаключенными 285 человек.
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Суды в отношении трех политзаключенных начались в Минске 12 марта, сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна».
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