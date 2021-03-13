60 лет назад СССР сообщил о подготовке к жизни в коммунизме. Тогда ничего не получилось, а сейчас? (видео)

Источник материала: Onliner Весной 1961 года лучшие академики и экономисты Советского Союза заканчивали работу над огромной программой, рассчитывая точный год наступления коммунизма — одной из главных утопий прошлого века. Когда не будет денег, все бесплатно, труд в радость, а семья — только ради любви, а не жилплощади. Третью программу КПСС представили на XXII съезде в октябре. Большинство представителей белорусской политической элиты училось и формировалось по этой программе. Возможно, изучив ее, мы сможем понять то, что кажется необъяснимым?

Последнее ВНС многие сравнили с партийными советскими съездами, вкладывая в это отрицательную коннотацию. Причина? Сегодня очевидно, что реальное содержание и результаты съездов оказались сильны лозунгами, но в гораздо меньшей степени — эффективными решениями. Но на тот момент (как и сейчас с ВНС) все казалось не таким очевидным.

Первый съезд РСДРП, напомним, состоялся в Минске, в домике, который стоял на берегу Свислочи. Потом были ежегодные съезды, регулярные и нерегулярные. Начиная с 1961 года съезды стали проводиться раз в пять лет. В Беларуси сейчас тоже полюбили пятилетки, считая это признаком крепкой экономики и уверенного планирования.











Как и на ВНС, состав съездов КПСС представлял собой широкую палитру делегатов от всех слоев общества. Даже более того, Беларусь только готовится к своим изменениям в Конституции, декларируя необходимость усиления местных органов власти, — партия же с народом себя демонстративно никогда и не разрывала, буквально требуя инициативы с мест. Переход от социализма к коммунизму усиливал местную ответственность.





Это было важно, поскольку партия через местные органы власти хотела собирать и инициативу, и потребности, и критику.

Съезд XXII, а программа третья — это как?

Да, до 1961 года страна жила по заветам второй программы 1919 года, которую писал Ленин с товарищами. Там про строительство социализма, много уклона в необходимость мировой революции и Красную армию, раскулачивание и создание коллективных сельских хозяйств, индустриализацию, освобождение от религиозных предрассудков, детские сады для раскрепощения женщин, бесплатное и широкое образование для распространения ценностей коммунизма и так далее. Многое из заявленного было сделано — цена вопроса не обсуждалась, но она трагична, вы знаете.





В конце пятидесятых страна решила сменить давление сверху (после смерти «отца народов» это стало возможным) на давление снизу. У человека был непростой выбор: или ты сторонник коммунизма, или паразит.

Чтобы сторонникам было ответственнее и легче думалось, партия решила наделить их моральными обязательствами. В них не было ничего плохого. Они звучали примерно как «За все хорошее и мир во всем мире»: дружинники, товарищество, взаимопомощь, инициатива и трудолюбие, коллективное благо и личная ответственность — но в масштабе огромной страны (а в перспективе — мира) просто были неисполнимы, поскольку не учли живость человеческой природы. Большинство тезисов коммунистической морали, как слова на могильных плитах, остались нарисованы краской на красных растяжках над дорогами, входом на работу и во всех остальных общественных местах. Первые годы они заряжали, потом раздражали, а в конце концов перестали возбуждать вообще все органы.

Зачем партия ударилась в мораль? Ответ есть в программе: СССР со своими сателлитами (социализм — вещь интернациональная, но пока приходилось мириться с существованием классических государственных форм) решил, что в 1980 году начнет жить в коммунизме. Когда не будет денег, а все блага будут аккумулироваться и раздаваться через общественные фонды. Всем хватит, и платить почти ни за что будет не нужно. Нужно только самоотверженно работать.









Спасли страну от катастрофы

Иногда кажется, что есть монументальные порядки, крепче самого твердого камня. Так казалось почти всем, кто успел пожить в СССР.

Так и начинался текст третьей программы КПСС: «Всемирно-исторический поворот человечества от капитализма к социализму, начатый Октябрьской революцией,— закономерный результат развития общества».

Все пройдут через революцию. Просто Россия сделала это раньше, потому ей повезло с партией Ленина. Появляется актуальный до сих пор выбор — «погибнуть или…»:

«Рожденная революцией власть рабочих и крестьян вырвала Россию из кровавой империалистической войны, спасла страну от национальной катастрофы, на которую обрекли ее эксплуататорские классы, избавила народы России от угрозы порабощения иностранным капиталом».

«Вопрос тогда стоял так: либо погибнуть, либо на всех парах устремиться вперед…»

Про маловеров и капитулянтов тоже есть упоминание. Похоже, что «не верить» — это вечный человеческий порок.

Как и во многих программных документах, авторы третьей программы допускают немного искажений, говоря о прошлом. Вот пример на тему индустриализации:

«В кратчайший исторический срок, без помощи извне Советский Союз построил крупную современную промышленность».

Сегодня хорошо известно , что это было не так: индустриализация проводились в тесном сотрудничестве с Западом, в СССР просто не было современных технологий.





Зарегистрированные достижения социализма к 1961 году:

Кооперирование в сельском хозяйстве избавило деревню от кулацкой кабалы, от классового расслоения, от разорения и нищеты.

Культурная революция от безграмотности к вершинам науки и культуры.

Исчезновение частной собственности на средства производства, что открыло безграничные перспективы для производительности труда.

Покончил с эксплуатацией, оставив два дружественных класса: рабочие и крестьяне.

Построил управление страной на основе широкой демократии (через профсоюзы, общественные объединения, избирательные советы).

Дал право на труд, на отдых, на бесплатное образование и медицинское обслуживание, на материальное обеспечение в старости и в случае болезни.

Обеспечил равноправие граждан всех рас и национальностей.

Дал женщинам равные права с мужчинами во всех областях государственной, хозяйственной и культурной жизни.

И еще немного легкого жульничества: «Социалистический демократизм включает как политические свободы свободу слова, печати, митингов и собраний, право избирать и быть избранным».

Внешние враги

Если в Беларуси захотят построить что-то социалистическое, то важный кирпич в идеологическом фундаменте у нас готов.

Тогда не было НАТО и поляков у границ — это слишком конкретно. Враги были просто везде. Полмира были потенциальными врагами. Сжимая одну руку в кулак, другую СССР протягивал с приветствием, уверяя в мирной политике («Социалистическая система — естественный центр притяжения всех миролюбивых сил на земле»), и наоборот.

Самая продаваемая пластика в СССР:

Истоки врагов социализма древнее самого социализма. Он же и возник как реакция на несправедливость капитализма (империализм — его высшая степень). С тех пор «мировая реакция всеми силами стремится помешать строительству социализма»:

«Империализм вступил в период заката и гибели. Неотвратимый процесс разложения охватил капитализм от основания до вершины: его экономический и государственный строй, политику и идеологию. Империализм бесповоротно утратил власть над большинством человечества».

Лидер британского хит-парада:

Какой выбор должен был сделать советский гражданин? Если «капитализм — это путь народных страданий… социализм — это путь народов к свободе и счастью…».

Что такое коммунизм? Это неизбежное эволюционное явление

В программе впервые дается определение, которое ваши родители и дедушки/бабушки учили наизусть:

«Коммунизм — это бесклассовый общественный строй с единой общенародной собственностью на средства производства, полным социальным равенством всех членов общества, где вместе с всесторонним развитием людей вырастут и производительные силы на основе постоянно развивающейся науки и техники, все источники общественного богатства польются полным потоком и осуществится великий принцип „от каждого — по способностям, каждому — по потребностям“. Коммунизм — это высокоорганизованное общество свободных и сознательных тружеников, в котором утвердится общественное самоуправление, труд на благо общества станет для всех первой жизненной потребностью, осознанной необходимостью, способности каждого будут применяться с наибольшей пользой для народа».

Так было положено начало знаменитой дисциплине для всех студентов СССР — научному коммунизму.

Лозунга такого уровня в Беларуси не смогли придумать до сих пор. Но пытались.





Логика советских ученых, составляющих программу, сейчас кажется очень наивной. Но она прослеживается. Следите за естественным рождением коммунизма (по сценарию партии):

Социализм построен, враги разоблачены и устранены (кроме внешних), создана система широкой демократии.

После устранения посредников эксплуатирующей прослойки, склонной к накопительству, эффективность производительных сил повышается.

Нужно развить материально-техническую базу для эффективной работы, покорить природную стихию и вооружиться могучей техникой.

Нужно воспитать людей в духе высокой сознательности: всестороннее развитых, духовно богатых, морально чистых и физически совершенных.

Когда каждый будет эффективно трудиться на технически обустроенных рабочих местах, произойдет накопление общественного богатства.

Оно будет делиться через общественные фонды. Необходимость в деньгах исчезнет.

Рождение тунеядцев

Партия гордилась успехами в сельском хозяйстве, хотя колхозники до сих пор сидели c небольшими правами и без паспортов. Поэтому оставалось дофантазировать в программе о том, что через 20 лет исчезнут различия между городом и деревней (благодаря галопирующей производительности труда она поднимется до уровня города), а работники физического труда по своему культурно-техническому уровню поднимутся до уровня интеллигенции.

Сама интеллигенция тоже размоется как класс. Вообще исчезнут социальные слои. Впервые со времен первобытных людей!

Навстречу растущим запросам этих новых людей (интересно, что самоотдача человека должна была быть безграничной, а потребности — «разумными») шло коммунистическое производство.

«Коммунистическое общество, основанное на высокоорганизованном производстве и развитой технике, изменяет характер труда, но не освобождает членов общества от труда, — отсылает программа КПСС в наши годы борьбы с тунеядцами. — Оно отнюдь не будет обществом анархии, безделья и праздности. Человек, который получал бы от общества какие-либо блага, не участвуя в труде, был бы тунеядцем и жил за счет других».





В коммунистическом обществе человек не может не трудиться. Этого не позволят ни его сознание, ни общественное мнение. Труд по способности станет привычкой, первой жизненной потребностью всех членов общества:

«Труд и дисциплина не будут в тягость человеку; трудовая деятельность перестанет быть только средством к жизни и превратится в подлинное творчество, источник радости».

Обещали без принуждения, а «на основе понимания», но общественные суды над лентяями стали нормой.

Чтобы понять нравственные ориентиры людей, которых воспитывали в то время, обратите внимание на Моральный кодекс строителя коммунизма. Этот документ был включен в программу. Все сравнивают его с библейскими идеалами. Но Библию цитировать было нельзя, а заветы в таком виде можно публиковать на каждом углу.





За чей счет коммунизм?

Что такое общественные фонды, до конца раскрывается (возможно) только в расчетах разработчиков программы. Общественности выдали готовый вариант с лихими прогнозами по обгону США. Так, до 1970 года:

СССР превзойдет США по производству продукции;

всем будет обеспечен материальный достаток;

все колхозы и совхозы превратятся в высокопроизводительные и высокодоходные хозяйства;

в основном будут удовлетворены потребности советских людей в благоустроенных жилищах;

исчезнет тяжелый физический труд;

СССР станет страной с самым коротким рабочим днем.

До 1980 года закончат создание материально-технической базы коммунизма, обеспечивающей изобилие материальных и культурных благ для всего населения:

Полная электрификация страны.

Механизация и автоматизация производственных процессов.

Широкое применение химии в народном хозяйстве.

Развитие новых, экономически эффективных отраслей производства, новых видов энергии и материалов.

Органическое соединение науки с производством и быстрые темпы научно-технического прогресса.

Высокий культурно-технический уровень трудящихся.

Больше энергоисточников, эффективнее производство, больше металла, больше машин — так все это должно было работать.









«Материально-техническая база будет непрерывно развиваться и совершенствоваться вместе с развитием общества по пути к полной победе коммунизма».

Все сравнения ниже — случайны. Но раз тоска по СССР — это часть нашей идентичности, давайте поймем, что мы потеряли, кроме обещаний. Вдруг мы уже построили «его»?

Беларусь и несбывшийся коммунизм

1. Производительность труда и зарплата

С самого начала строители коммунизма столкнулись с проблемой. Сформулировали ее так: «Темпы роста производительности труда должны опережать темпы роста заработной платы». Ничего не напоминает? 1961 год, да. Хорошо иметь для выступлений с трибуны ряд нерешаемых задач.

СССР хотел за 20 лет поднять производительность труда в промышленности в 4—4,5 раза, в 2 раза обогнав уровень США. У Беларуси цели не такие амбициозные, поэтому, если у нас ничего не получится, это будет не таким оглушительным провалом.

2. Колхозы, превращающиеся в города

Наши современные колхозы/СПК тоже не стали двигателем деревни, скорее наоборот (тоже тоже).

Колхоз — представление партии о демократии.

«Своей организаторской работой и мерами экономической политики партия будет добиваться того, чтобы в течение ближайших лет полностью преодолеть отставание экономически слабых колхозов и превратить все колхозы в экономически мощные, с высокими доходами».

У нас тоже отстающие колхозы решили передать успешным. И нередки случаи, когда их выравнивание происходит за счет падения успеха последних.

«На определенном этапе общественное хозяйство колхозов достигнет такого уровня развития, когда станет возможным за счет его ресурсов полностью удовлетворять потребности колхозников. Когда общественное хозяйство колхозов сможет полностью заменить личное подсобное хозяйство колхозников, когда колхозники сами убедятся в том, что им невыгодно иметь приусадебное хозяйство, они добровольно откажутся от него».

Добровольно, конечно, никто не отказался. Но и примеры колхозов «как в коммунизме» в Беларуси были — например, проекты Виталия Кремко или Василия Старовойтова .

«Постепенно колхозные деревни и села преобразуются в укрупненные населенные пункты городского типа с благоустроенными жилыми домами, коммунальным обслуживанием, бытовыми предприятиями, культурными и медицинскими учреждениями. В конечном счете по культурно-бытовым условиям жизни сельское население сравняется с городским», — мечтала партия и не только.





3. Снижающиеся цены и отмена налогов

Пока коммунизм строился, партия оставила полигон для денежных отношений. Но «с переходом к единой общенародной коммунистической собственности и к коммунистической системе распределения товарно-денежные отношения экономически изживут себя и отомрут».

Отношение к цене как сумме «затраты + издержки + известная прибыль» прожило недолго. Дефицит научил людей рыночным отношениям быстрее, чем это получилось у упрямой партии.

В программе была поставлена задача: «обеспечить в Советском Союзе самый высокий жизненный уровень по сравнению с любой страной капитализма». Как?! Вот кирпичики стратегии.

Рост оплаты труда (у нас немножко коммунизм).

Снижение цен (совсем не коммунизм).

Отмена налогов (коммунизм? нет, не слышали).

Расширение общественных фондов потребления (транспорт, «коммуналка», медицина и весь остальной соцпакет, так называемый «за счет государства»)

Бесплатное образование, лечение, пенсионное обеспечение, содержание детей в детских учреждениях, переход к бесплатному пользованию коммунальными услугами и так далее (немножко коммунизм, но уже с откатом в сторону капитализма).

4. Провал в жилищном вопросе

Программа программировала то, что уже к 1970 году в стране будет покончено с недостатком жилищ. Хотя постойте, речь же не идет об удобных квартирах и домах? А нет, идет: «Те семьи, которые проживают еще в переуплотненных и плохих жилищах, получат новые квартиры».

«В итоге второго десятилетия каждая семья, включая семьи молодоженов, будет иметь благоустроенную квартиру, соответствующую требованиям гигиены и культурного быта. Крестьянские дома старого типа в основном заменятся новыми современными домами, либо — там, где это возможно, — будут реконструироваться с проведением необходимого благоустройства. В то же время пользование жилищем постепенно станет бесплатным для всех граждан».

Это было нереально тогда — нереально и сейчас.

Кстати, коммунальный транспорт, вода, газ, отопление — все это должно было стать бесплатным.

5. Столовые вместо кухонь

Партия предположила, что надо коренным образом улучшить обслуживание потребителей и качество продукции столовых с тем, чтобы обеды в столовых были вкусные и питательные и обходились семье дешевле, чем при домашнем приготовлении пищи.

Любопытно, почему они решили, что смогут запустить то, что не сработало за прошлые 40 лет?

6. Повально бесплатные интернаты для всех

Детям — детские сады, школьникам — продленку и пионерские лагеря, всем — бесплатные завтраки, обеды, школьную форму и учебники.

Старикам и инвалидам — широкую сеть благоустроенных домов-интернатов, которые появятся и в городе, и в деревне. Все желающие — бесплатно.

Беларусь и почти сбывшийся коммунизм

1. 35 рабочих часов в неделю

В течение 10 лет (до 1971 года) планировали переход на шестичасовой рабочий день при одном выходном в неделю (при коммунизме — еще меньше). Сейчас норма — 40 часов в неделю. Отпуск планировали увеличить сначала до трех недель, потом до месяца. Сейчас минимальный отпуск — 24 дня.

2. Качественное питание и добротная одежда

Вот тут у нас почти коммунизм. Легко можно в любое время суток достать продукты животноводства, а в магазинах много одежды белорусского легпрома. «В достатке будут удовлетворяться потребности всех слоев населения в высококачественных товарах широкого потребления: добротной и красивой одежде, обуви, вещах, улучшающих и украшающих быт советских людей…» Добротной и красивой одежде… Добротной…

Реакция на это в Риме, 1961 год:





3. Медицинское обслуживание

Вывод на грани, но все же белорусская медицина ближе к коммунизму (со всеми вытекающими недостатками), чем к капитализму. Что хотели товарищи в 1961-м:

«Полностью будет удовлетворена потребность городского и сельского населения во всех видах высококвалифицированного медицинского обслуживания. Наряду с существующим бесплатным медицинским обслуживанием бесплатными станут пользование санаториями для больных, а также отпуск медикаментов».

4. «Положение женщины в быту»

Партия хотела раскрепостить женщин и наделить их правами на уровне мужчин, но имела в виду не совсем то, чего добились женщины сейчас. Это был такой шаг кавалеров навстречу дамам:

«Должны быть полностью устранены остатки неравного положения женщины в быту, созданы все социально-бытовые условия для сочетания счастливого материнства со все более активным и творческим участием женщин в общественном труде и общественной деятельности, в занятиях наукой, искусством. Женщинам должны предоставляться относительно более легкие и в то же время достаточно оплачиваемые работы. Увеличится продолжительность отпусков по беременности».

И еще это…

«Необходимо обесценить условия для сокращения и облегчения женского труда в домашнем хозяйстве, а затем создать возможности для замены этого труда общественными формами удовлетворения материально-бытовых нужд семьи. С этой целью широкое распространение в домашнем хозяйстве получат усовершенствованные дешевые бытовые машины, приспособления, электроприборы…»

Кажется, сейчас женщины продолжают успешно ломать границы, не удовлетворяя себя одними только усовершенствованными бытовыми машинами и электроприборами.

5. Автомобильный парк и наука

Программа обещала дойти до «полного удовлетворения потребностей в грузовых и пассажирских перевозках». До своих машин белорусы добрались без помощи автопрома. Еще любопытно, что советские ученые точно предсказали широкое распространение станций проката автомобилей. Ошиблись только со временем, названием и пропуском формулировки понятия «мобильное приложение».

Еще оправдалось развитие связи. Что-то похожее на интернет предсказали в виде «сети взаимосвязанных телевизионных станций».

Коммунизм в Беларуси наступил для науки. Включите телевизор — там и сейчас говорят тезисами из третьей программы КПСС: «усиление роли науки», «внедрение новейших научно-технических достижений», «передовой опыт» и «наука как непосредственная производительная сила».

Программа заканчивается обещаниями, но через 30 лет рассыплется вместе со страной, которую она придумала.





Авторы допускали, что коммунизм может затянуться, но связывали это не с развалом страны, а с отвлечением средств на оборону («в условиях осложнения международной обстановки»).

Однако есть в тексте и несколько мирных формулировок, которые четко намекают на то, почему коммунизм не получился бы даже изнутри, даже при высоких ценах на нефть и мирной жизни без расходов на оборону. Речь об отношении к людям. При всей заявленной ориентации на гуманизм оно оставалось системным и видело только стоголовый коллектив вместо ста людей.

Что за формулировка? «Рациональное использование трудящихся» — речь шла о том, что технический прогресс делает неактуальными некоторые работы, приходит автоматизация… И вот этих несамостоятельных, инертных людей нужно было куда-то направить. Рационально использовать. Сейчас такая формулировка, кстати, тоже не всех задевает. Корни Морального кодекса строителя коммунизма?