Сколько стоит реанимировать «уставшую» однушку. Узнаём, какие сейчас расценки на услуги отделочников

Источник материала: Onliner Классическая однушка (с отдельной кухней и 16—18-метровой комнатой) — универсальный товар. Такие квартиры быстрее всего разбирают дольщики, на них же охотятся поклонники «вторички». Со второй, стабильной и безсюрпризной категорией и будем разбираться. Что ни говори, а вариантов «заезжай и живи» на рынке не так и много. По крайней мере, по адекватной цене. Продавец жилья, конечно, может указывать в объявлении, что ремонт нормальный и даже хороший, но нового хозяина обои в цветочек и видавший виды линолеум, скорее всего, не впечатлит. Поэтому придется делать новый ремонт, причем довольно масштабный. На примере квартиры, которую ждут преображения, разбираемся, какие сейчас расценки и надо ли записываться в очередь к мастерам.





Чтобы было чисто, аккуратно и незатратно

Однушка, которую недавно приобрела минчанка Надежда, совершенно точно требует рук мастера: ремонта здесь не было уже давно, обои сами отделяются от стен и потолков, а линолеум так и норовит зацепиться за ноги. Предыдущие владельцы жили небогато, но более-менее аккуратно, поэтому все сжигать, а потом отстраивать не придется.

— С покупкой этого жилья все складывалось весьма необычно, — объясняет девушка. — По семейным обстоятельствам нам была нужна квартира на конкретной улице, причем перебирать среди многоэтажек тоже не приходилось — под наши критерии подпадали буквально два-три дома, что очень усложняло задачу и уж точно не давало возможности отказываться от варианта из-за неподходящего ремонта. Мы с мужем были уверены, что застрянем надолго, пока найдем что-то подходящее.













Благо за дело взялся агент, который не просто смотрел объявления на сайтах, но и лично ходил по домам, подсаживался к людям на лавочках и расспрашивал, что и где есть. В итоге нужная квартира нашлась буквально за три недели. Мы даже растерялись от такой скорости.

У минчан, нашедших свою «прелесть», была «донорская» однокомнатная квартира в Курасовщине. Ее-то и продали, чтобы купить такую же однокомнатную, но уже в Уручье.

— Меняя немодный район на модный, мы немало потеряли в деньгах. Дело в том, что та квартира в Курасовщине, которую мы сдавали, была с хорошим ремонтом — все сделано аккуратно и надежно. А тут — сами видите. Плюс чисто за метры пришлось доплатить $2000 по курсу, так что в целом разница вышла приличная. Но ничего не поделаешь, хотя и обидно.

Эту квартиру мы также планируем сдавать, но только после того, как отремонтируем. Своими силами ничего делать не будем — не наше это, да и времени нет. Что касается подхода к процессу, то после раздумий решили с мужем, что не будем нанимать прораба, а станем «точечно» вызывать специалистов на конкретный вид работ. Почему? Дело в том, что мы недавно закончили ремонт большой квартиры и прораб, с которым сотрудничали, оставил после себя не очень хорошее впечатление. Обратились к другому — тот уже три недели составляет смету. В итоге сошлись на том, что «подерижируем» сами — все воспоминания свежи, поэтому понимаем, что и в какой последовательности надо выполнять. А цель наша очень простая — сделать ремонт, чтобы было чисто, аккуратно и незатратно, — говорит Надежда.





Итак, в старой новой квартире минчане собираются заменить окна и остеклить лоджию, установить новую сантехнику, полностью заменить проводку, так как алюминиевая может подкинуть сюрпризов, облицевать ванную плиткой, плиткой же выложить пол в туалете и прихожей.

Панельным стенам предстоит одеться в новые обои (часть из них — под покраску). Обои на потолке уступят место натяжному полотну. На полу появится ламинат. Затем пара сможет приступить к «красивостям» — заменит все двери, закажет кухню, мебель, бытовую технику, к концу переделки минчане будут выбирать шторы и необходимый текстиль. В общем, будущим квартирантам повезет жить в свежей квартире, сделанной с любовью.









— Честно говоря, мы с ремонтом не торопимся — не до него сейчас. Да и примерные затраты еще не прикидывали, — признается девушка.

Что ж, сделаем это за хозяев. И если материалы (плитка, ламинат, обои и так далее) могут иметь огромную разбежку в цене в зависимости от производителя, коллекции, магазина, то с расценками у рабочих все более стабильно. Да, кто-то берет меньше, кто-то откровенно загибает, но мы попробуем выяснить среднюю «температуру», а заодно узнать, что же сейчас происходит на рынке строительных услуг.

У хорошего мастера всегда есть работа

Как ни прискорбно это признавать, но «медовые годы» давно прошли, в том числе у строителей-отделочников. Период примерно с 2012-го по 2015-й хоть и был наполнен взлетами и падениями доллара, но все же давал хлеб, масло и даже икорку людям с руками — заработки были примерно в два раза выше, чем сейчас, а напряга меньше. Желающие сделать ремонт сами шли косяками и особо не пререкались: сказано платить столько-то — люди и платили.

Сейчас все немного по-другому: заказчик пошел скрупулезный, привередливый, торгующийся, в рот отделочникам уже не смотрит, понимая, что не один, так другой возьмется за работу (главное только не забывать про контроль качества, а то такого могут наворотить).







— Несмотря на то что ситуация сейчас непростая, самодостаточный специалист всегда будет при работе, — рассуждает мастер Игорь Сайко, который когда-то на виду у всей страны делал идеальный ремонт вместе с напарником. — Да, все просело, и спрос уже не такой, как раньше, но жить можно. Безусловно, строители всегда жаловались и будут жаловаться, но я не заметил, чтобы в последнее время сложилась такая ситуация, что прямо все пропало.

Приятно, что по сравнению с тем, что было восемь-десять лет назад, ситуация изменилась в лучшую сторону. Например, строители перестали заниматься ерундой и отдельно вписывать в смету этапы работ, которые и так входят в техпроцесс. Скажем, раньше было модно отдельно от оштукатуривания стен считать установку маяков. Не представляете, какие суммы набегали, так как считали этот «показатель» в погонных метрах. Или могли прописать отдельной строкой грунтовку стены. Хотя, повторюсь, и то, и другое входит в техпроцесс и должно быть выполнено по умолчанию. В общем, растут отделочники — растут и заказчики, которые тщательно перепроверяют смету и изучают профильную информацию, прежде чем приглашать кого-то на объект.