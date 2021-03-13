Фотобитва грядущих «народных» смартфонов: Samsung Galaxy A32 против Xiaomi Redmi Note 10

Источник материала: Tut.by

В Беларуси начались продажи младших моделей из «народных» линеек смартфонов от Samsung и Xiaomi — соответственно моделей А32 и Redmi Note 10. Мы уже получили девайсы на тестирование и готовим их полноценные обзоры. А пока погуляли с аппаратами и пофотографировали на них. Проголосуйте в конце материала за кадры с того аппарата, которые понравились вам больше всего!



Redmi Note 10 (слева) и Galaxy A32 (справа)

Напомним: Galaxy A32 — один из младших представителей линейки Galaxy A производителя. В Беларуси его официальная цена стартует с отметки в 699 рублей. Более продвинутые модели — A52 и А72 — официально еще не представлены и появятся в продаже позже.

Redmi Note 10 — соответственно такой же начальный вариант из «десятой» серии Redmi Note от китайской Xiaomi. Устройство доступно у нас по цене от 629 рублей. И да — старший Redmi Note 10 Pro какое-то время еще придется подождать. Да и конкурент ему скорее упомянутый выше А52.

Напомним: Galaxy A32 оснащается основной камерой, состоящей из фотомодулей разрешением в 64 Мп (f/1.8), 8 Мп (ширик, f/2.2), 5 Мп и 5 Мп (макро и глубина). Redmi Note 10 при этом комплектуется такими камерами: 48 Мп (f/1.8), 8 Мп (ширик, f/2.2), 2 Мп и 2 Мп (макро и глубина). Оба устройства по умолчанию снимают в меньшем разрешении, комбинируя информацию с четырех соседних пикселей в один, оснащаются автоматическим HDR, а также поддерживают ИИ-алгоритмы.

Все снимки ниже на Galaxy A32 и Redmi Note 10 сделаны на полностью автоматических настройках с включенным ИИ на последних на момент тестирования версиях прошивок для обоих гаджетов. Первая пара кадров всегда такая: Galaxy A32 и Redmi Note 10. Вторая пара — увеличенные (кадрированные) области на снимках с тех же смартфонов:

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Опрос Samsung Galaxy A32 против Xiaomi Redmi Note 10: какой смартфон снимает лучше? Galaxy A32 28% Redmi Note 10 72% С этого устройства голос уже учтен 119 ответов