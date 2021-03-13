ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Польша высылает еще двух белорусских дипломатов

13.03.2021 08:53 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Польша в пятницу, 12 марта, объявила персонами нон грата консула Генерального консульства Беларуси в Белостоке, а также белорусского консула в Варшаве.

Представитель МИД Польши объяснил решение выслать двоих дипломатов "недружественными жестами Минска" по отношению к польским дипломатическим сотрудникам и "принципом взаимности", передает DW.

Официальный Минск 9 марта объявил о высылке консула Генерального консульства Республики Польша в Бресте Ежи Тимофеюка. МИД Беларуси был возмущен участием дипломатического работника 28 февраля в неофициальном мероприятии, посвященном "дню проклятых солдат" - участников антикоммунистического подполья в Польше после Второй мировой войны.

Варшава на следующий день объявила о высылке дипломата посольства Беларуси. А Минск в ответ решил выслать из страны руководителя и консула Генерального консульства Польши в Гродно. В незарегистрированном Союзе поляков Беларуси (СПБ) сочли, что гродненских консулов объявили персонами нон грата высылают за участие в традиционной ежегодной ярмарке ремесленников "Казюки", которую провел СПБ, то есть за участие в несанкционированной акции.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Польша в пятницу, 12 марта, объявила персонами нон грата консула Генерального консульства Беларуси в Белостоке, а также белорусского консула в Варшаве.
 
Новости дня
Новости разные
 
Сотрудница фонда "Страна для жизни" объявляет голодовку за политзаключенных
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by