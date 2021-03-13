Польша высылает еще двух белорусских дипломатов

Источник материала: АФН

Польша в пятницу, 12 марта, объявила персонами нон грата консула Генерального консульства Беларуси в Белостоке, а также белорусского консула в Варшаве.

Представитель МИД Польши объяснил решение выслать двоих дипломатов "недружественными жестами Минска" по отношению к польским дипломатическим сотрудникам и "принципом взаимности", передает DW.

Официальный Минск 9 марта объявил о высылке консула Генерального консульства Республики Польша в Бресте Ежи Тимофеюка. МИД Беларуси был возмущен участием дипломатического работника 28 февраля в неофициальном мероприятии, посвященном "дню проклятых солдат" - участников антикоммунистического подполья в Польше после Второй мировой войны.

Варшава на следующий день объявила о высылке дипломата посольства Беларуси. А Минск в ответ решил выслать из страны руководителя и консула Генерального консульства Польши в Гродно. В незарегистрированном Союзе поляков Беларуси (СПБ) сочли, что гродненских консулов объявили персонами нон грата высылают за участие в традиционной ежегодной ярмарке ремесленников "Казюки", которую провел СПБ, то есть за участие в несанкционированной акции.