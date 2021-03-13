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К 6 годам колонии приговорили бобруйчанина, поджёгшего опорный пункт в сентябре
Источник материала: Партизан
В пятницу, 12 марта, состоялось последнее заседание по делу бобруйчанина, который в сентябре 2020 года поджег опорный пункт № 4 на улице Куйбышева.
Мужчину судили за умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок, выражающихся в неуважении к обществу, сопровождающихся уничтожением и повреждением имущества (хулиганство),
Бобруйчанина приговорили к 6 годам исправительной колонии усиленного режима и принудительному лечению от хронического алкоголизма. Также мужчине придется заплатить 205 рублей 72 копейки.
Мать обвиняемого рассказала, что пока не знает, будут ли они обжаловать приговор.
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В пятницу, 12 марта, состоялось последнее заседание по делу бобруйчанина, который в сентябре 2020 года поджег опорный пункт № 4 на улице Куйбышева.
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