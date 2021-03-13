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Сотрудница фонда "Страна для жизни" объявляет голодовку за политзаключенных
Источник материала: Партизан
Сотрудница фонда" Страна для жизни " Марина Гарбуз объявила голодовку в поддержку политзаключенных.
Марина Гарбуз / кадр из видео
На сегодня известно о голодовке трех человек. Игорь Банцер и Игорь Лосик держат сухую голодовку (ничего не едят и не пьют),
Марина Гарбуз говорит, что была вынуждена уехать из Беларуси. Она поддерживает политзаключенных. Она напоминает, что Игорь Банцер может просто не дожить до следующего судебного заседания — сегодня он голодает уже десятый день.
"Мне искренне непонятно, чем руководствуются те, кто сегодня узурпировал власть в Беларуси. Очередным преступным приказом? Отсутствием совести? Проблемами с психикой? Или вседозволенностью?
Я не могу позволить, чтобы трое детей Игоря Банцера и дочь Игоря Лосика росли без отцов лишь из-за того, что Беларусь оккупировала кучка террористов и из-за того, что у кого-то по-прежнему хата с краю", — заявляет женщина.
Она говорит, что начинает голодовку, и просит политзаключенных прекратить голодать.
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Сотрудница фонда" Страна для жизни " Марина Гарбуз объявила голодовку в поддержку политзаключенных.
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