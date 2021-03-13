Ушла от Костомарова к звезде кино, а потом вернулась, чтобы тайно обвенчаться. История любви до мурашек

Источник материала: Tut.by

Сегодня Роман Костомаров и Оксана Домнина — одна из самых красивых пар фигурного катания. Они познакомились в начале 2000-х на свадьбе Костомарова, где Оксана была подружкой его первой жены. А вот романтические отношения завязались между звездами российской «фигурки» гораздо позже и долгое время напоминали напряженный сериал: ухаживания, сожительство, рождение дочери, разрыв ради романа с актером кино, воссоединение и долгожданная свадьба. Их тернистый путь к семейной идиллии — в материале SPORT.TUT.BY.



Фото из инстаграма Романа Костомарова

Переезд в Америку, партнерство с Навкой и Семенович

Имя Романа Костомарова стало известно мировой общественности в конце 90-х — начале 2000-х. Молодой российский фигурист начал тренироваться в группе прославленного тренера Натальи Линичук и встал в пару с Татьяной Навкой. Ради карьеры Костомаров переехал за океан, где вел очень скромный образ жизни: много тренировался, жил на мизерный доход и делил жилплощадь с еще несколькими людьми.

— Я вообще не имел тогда ни гроша за душой. Была очень сложная работа, постоянные тренировки. И морально было очень тяжело — уехать, бросить всех друзей в Москве, родителей, — вспоминал Роман Костомаров. — Мне тогда был двадцать один год. Родные финансово мне никак помочь не могли. Я из обычной семьи. Папа — электрик, мама — повар, и поэтому ничего мне легко не давалось. В общем, жил от долгов до долгов, скажем так.



Фото из инстаграма Романа Костомарова

Позже по требованию тренера Костомаров оставил Навку и встал в пару с будущей звездой шоу-бизнеса Анной Семенович. Но больших спортивных успехов они не добились, и Костомаров попросил Навку к нему вернуться.

— Татьяна постарше, более опытная, у нее техника лучше. Аня моложе, ярче эмоционально. Она отодвигала на второй план техническую сторону, что мне совсем не нравилось. Все-таки артистизм — это хорошо, но надо уметь кататься на коньках, — говорил фигурист.

Навка думала ровно три дня, упрекая Романа за неожиданный уход к Семенович, но после все-таки согласилась вернуться, хоть, по словам фигуриста, потом еще долго припоминала Костомарову предательство. Пара сменила тренера и начала работать под руководством Александра Жулина, на тот момент супруга Навки.



Фото из инстаграма Романа Костомарова

Первый брак и увлеченность Домниной

Параллельно со спортивным становлением Роман Костомаров пытался наладить и личную жизнь. У него завязались романтические отношения с австрийской фигуристкой российского происхождения Юлией Лаутовой.

Несколько лет молодые люди поддерживали связь в основном по телефону и переписке. А в 2004 году спортсмены решили, что пора сделать серьезный шаг, и сыграли пышную свадьбу.

Одной из подружек невесты на торжестве была молодая российская фигуристка Оксана Домнина. Позже Костомаров расскажет в интервью, что после знакомства его тянуло к Оксане как магнитом, но она держала дистанцию, понимая: Костомаров — муж ее подруги.



Фото: Алена Шукало

После свадьбы Юлия Лаутова переехала к мужу в Нью-Джерси и, оставив фигурное катание, посвятила себя семья. Роман же, наоборот, погрузился в спорт и готовился к главной Олимпиаде в своей жизни.

Юлия жаловалась на недостаток внимания, а у Костомарова постепенно появлялись свои претензии к молодой жене.

— Ей хотелось развлекаться. Наверное, поэтому Юля периодически улетала в Москву. Говорила, что летит проведать бабушку и по родителям соскучилась, а на самом деле просто тусовалась. Я об этом узнал через несколько месяцев.

В 2006 году Роман Костомаров и его партнерша Татьяна Навка стали олимпийскими чемпионами в Турине. А вот личная жизнь дала трещину. В кризисный период отношений рядом с Романом снова оказалась Оксана Домнина. Фигуристы вместе ездили в туры и начали тесно общаться.

— Сидя рядом в автобусе, мы разговаривали на разные темы. И постепенно я начал понимать, что, женившись на Юле, совершил ошибку. Почувствовал, что Оксана мне ближе и дороже, — признавался Костомаров.



Фото из инстаграма Романа Костомарова

В 2007 году Роман и Юлия развелись, а вскоре Костомаров, уже в статусе олимпийского чемпиона, съехался с Оксаной Домниной. Мама фигуриста поначалу была против этого союза — она считала, что именно Домнина разрушила семью сына. Понадобился год, чтобы она приняла Оксану и прекратила холодную войну.

Разрыв с Костомаровым и роман со звездой кино

При этом Роман Костомаров не спешил делать предложение своей избраннице: первый неудачный брак оставил свой отпечаток.

— Ну, я же был официально женат. У нас была любовь, красивая свадьба с Юлей Лаутовой. А потом все рухнуло. Так зачем рисковать? Ради того, чтобы погулять, собрать народ? Это мы и так можем, — отвечал на вопросы журналистов о регистрации брака Костомаров. — Во взаимоотношениях у нас и без загса все хорошо. Хотя, наверное, Оксане, как и любой девушке, хочется надеть белое платье.



Фото из инстаграма Романа Костомарова

Домнина тем временем переживала расцвет карьеры: в 2009 году в паре с Максимом Шабалиным они стали чемпионами мира, а в 2010-м выиграли бронзу ванкуверской Олимпиады, после которой Оксана завершила спортивную карьеру.

В 2011 году фигуристка родила Костомарову дочь Настю. А вскоре после родов вернулась на лед — на этот раз для участия в шоу «Ледниковый период».

Именно там в 2013 году Оксана познакомилась с актером кино Владимиром Яглычем.

— Когда мы увиделись, Володя бесконечно шутил и смеялся, в первую очередь над своим неумением кататься. Я просто сходила на рабочую встречу с новым человеком. Кроме приятного впечатления от знакомства, я ничего в тот день не почувствовала, — подчеркивала Оксана Домнина.

За постоянными тренировками Яглычу и Домниной поначалу «было не до симпатий».

— Но от встречи к встрече я чувствовала, что мое отношение к Володе меняется, но долго не хотела даже себе самой признаться, насколько он мне небезразличен. Осознав это, некоторое время еще пыталась в себе чувства загасить, задавить. Убеждала себя: «Думай о семье, всё пройдет…».

Тем не менее Оксана Домнина и Владимир Яглыч все-таки решили быть вместе.

— Тогда радостное чувство смешалось с переживаниями за дочку Настю и осознанием: наша с Ромой семья распалась…

Домнина и Костомаров сохранили приятельские отношения ради дочери.

— Он прекрасный отец, и я благодарна ему за все, что у нас было, — отмечала фигуристка в конце 2013-го.

Костомаров тяжело переживал разрыв и даже сделал тату с надписью Love — crucifixion («Любовь — распятие»).



Фото из инстаграма Романа Костомарова

— Конечно, он не хотел отпускать меня. Но взял себя в руки — ради Насти.

Фигуристка подчеркивала, что они с Костомаровым так и не оформили отношения:

— Он не предлагал, а я не считала нужным настаивать, если мужчина не хочет. При этом я всегда мечтала о красивой свадьбе.

Воссоединение, венчание, «любовь все переживет»



Фото из инстаграма Романа Костомарова

Домнина и Яглыч начали вместе выходить в свет, познакомились с родителями друг друга и даже говорили о будущих детях. Но спустя пару месяцев, в начале 2014-го, пара неожиданно распалась. А уже в апреле 2014 года Оксана Домнина официально вышла замуж за Романа Костомарова. Фигуристы также обвенчались в храме Святителя Николая.

— Венчаться было необходимо. Можно было не жениться. Но поскольку законы нынче не позволяют людям венчаться без штампа в паспорте, мы сделали и то, и другое, — пояснял Костомаров.

Ни Оксана, ни Роман не хотели рассказывать подробностей воссоединения.

— Сама жизнь спортивная научила нас бороться со сложностями и преодолевать какие-то преграды. Но, конечно, если бы не было любви, наверное, ничего бы дальше и не случилось, — отмечал Роман.



Фото из инстаграма Романа Костомарова

В начале 2016 года у пары родился сын Илья. Никто из детей четы не занимается фигурным катанием — и Настя, и Илья ходят на большой теннис. На фото в инстаграм семья Костомарова и Домниной выглядит абсолютно счастливой и гармоничной.

— Любовь все переживет, — считает Оксана Домнина.

— Это уже не та любовь, которая бывает, когда тебе 20 лет, и ты: «А, хочу!». И понеслось. Три дня любишь, а потом все, хочу другого. Сейчас уже другие амбиции, — подчеркивает олимпийский чемпион Костомаров. — Ты засовываешь свое эго поглубже, к чему-то прислушиваешься, под что-то подстраиваешься. Иногда закипаешь, но понимаешь, что нужно остыть как можно быстрее и разрешить проблемы. Это в 25−30 лет ты непримиримый ни с чем. А с возрастом, с жизненным опытом начинаешь по-другому к этому относиться.