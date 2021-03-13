На сколько падает в цене новый автомобиль за год? Сравниваем с годовалыми авто с минимальным пробегом

Источник материала: Tut.by

Новый или немного подержанный? Хороший вопрос! AUTO.TUT.BY изучил предложение годовалых машин с минимальным пробегом и сравнил с ценами на такие же, но новые авто. Сколько в итоге получится сэкономить?





В качестве точки отсчета среди подержанных машин будем выбирать варианты с наименьшим пробегом.

Покупаем родной Geely

Geely Atlas. Среди девяти годовалых машин мы нашли отличный вариант для сравнения — машина в максимальной комплектации, с 1,8-литровым турбомотором, «автоматом» и передним приводом. Пробег — всего 6786 км. Стоит автомобиль 47 974 рубля.





А что новый? Если посмотреть в прайс-лист Geely, то окажется, что Atlas в максимальной комплектации Luxury LED с передним приводом стоит 59 100 рублей. Экономия составит 11 тысяч рублей.

Еще одна популярная модель Geely — кроссовер Coolray. Как раз недавно прошел ровно год, как он появился на рынке. Шесть годовалых машин уже выставлены на продажу. Все они с пробегом до 10 тысяч км. Но наш вариант — это Coolray, который успел проехать всего 4500 км с момента покупки.





Продавец пишет: «Автомобиль в максимальной комплектации Flagship Dual, состояние нового автомобиля, приобретен у дилера в сентябре 2020 года, цвет серебристо-серый, на официальной гарантии. Сделана полная антикоррозийная обработка кузова автомобиля, шумоизоляция арок и экранов по днищу. Оклейка защитной пленкой кузова, фар и ПТФ. Установлены передние и задние брызговики, коврики в салон и багажник. Дополнительный комплект шин». Цена — 53 161 рубль.

У дилера такой автомобиль стоит 55 500 рублей. Экономия небольшая, но нужно учитывать стоимость проведенных дополнительных работ и комплекта шин. Но во всем этом есть один минус — отсутствие пусть уже не такого интересного, но все еще самого выгодного кредита.

Выбираем среди популярных бюджетников

Вечный лидер среди самых продаваемых авто — Lada Vesta. С дилерской площадки trade-in продается универсал Lada Vesta SW Cross с пробегом 10 300 км и автоматической (вариатор) коробкой передач. Цена — 34 000 рублей.





У дилера такой же новый автомобиль стоит 36 300 рублей. Экономия — всего 2300 рублей.

Один из хитов продаж — лифтбек Volkswagen Polo. Он дебютировал в прошлом году, и уже несколько годовалых автомобилей выставлены на продажу. Нас заинтересовал вариант с пробегом всего 4264 км. Под капотом — 1,6-литровый бензиновый двигатель в сочетании с механической коробкой передач.





Продавец указывает: «Модель Status MPI 1.6 110 сил, пакет Зимний, пакет Безопасность, летняя резина на литых дисках Akono/зимняя резина на штампованных, шторки, цвет металлик, резиновые коврики в салоне, приобретался за наличные. Не такси!!!». Цена — 36 823 рубля.

Смотрим на сайте дилера, сколько стоит Polo без пробега по РБ. Без учета дополнительного оборудования такая машина стоит 39 490 рублей. Сюда нужно прибавить пакет «Зимний» — 870 рублей, пакет «Безопасность» — 1030 рублей, и цвет «металлик» — 570 рублей. Итого — 41 960 рублей. Выгода получается чуть больше 5 тысяч рублей. На наш взгляд, хороший дисконт за 4 тысячи км пробега.

Hyundai Creta у нас тоже не выпадает из 20-ки самых популярных новых авто. Но из-за того, что в продаже нет автомобилей 2020 года, нам пришлось самим себе пойти на уступки и взять машину 2019 года выпуска. Это небольшое отступление можно оправдать тем, что у выставленного на продажу авто пробег всего 6200 км. Под капотом двухлитровый двигатель с «автоматом», привод — полный.





Продавце подробно описал свой товар: «Hyundai Creta Rock Edition. Лимитированная серия, максимальная комплектация. Два комплекта новой резины. Дата выпуска декабрь 2019 года, покупка 27 марта 2020 года. Новый авто прошедший обкатку. Дополнительно: шторки на окнах, резиновые коврики, защитная сетка на решетке радиатора. Hyundai Creta Rock Edition — это самая дорогая разновидность модели, созданная на основе максимальной комплектации Travel с пакетом Style. Из отличий — черная глянцевая окраска решетки радиатора, корпусов зеркал, рейлингов и накладок на бамперах. Установлены двухцветные 17-дюймовые колеса, сиденья обиты коричневым кожзамом, вставки такого же цвета есть на передней панели и дверях. Наконец, вместо фирменной медиасистемы появился комплекс Яндекс. Авто».

Просит продавец за автомобиль 47 974 рубля. У дилера аналогичный авто (правда, после легкого рестайлинга) стоит 52 500 рубле. Экономия около 4500 рублей. Если брать для себя и надолго — то хороший вариант. А так — лишний год при последующей быстрой продаже снизит цену.

А если кроссовер?

Аналогичная история произошла при поиске Kia Sportage. Никто не хочет расставаться с этим кроссовером после года владения. А вот машину 2019 года мы отыскали. Вариант подходящий — пробег 16 300 км, двухлитровый бензиновый мотор с «автоматом» и передним приводом.





Продавец так описал свое авто: «Состояние нового авто, хорошая комплектация, парктроники зад/перед, камера заднего вида, круиз-контроль, мультимедиа с управлением на руле, мультимедийная система 11 дюймов с лицензионной навигацией, датчик света, дождя, давления в шинах, подогрев передних сидений, сетка в радиаторе, защита картера, газовые амортизаторы капота, рейлинги, боковые подушки безопасности, подушки безопасности занавесочного типа, шторки на задней полусфере, два комплекта колес и ковриков, пройдено ТО 15 000, на гарантии до 09.2024 года, сборка Словакия».

Стоит такой автомобиль 54 457 рублей. А сколько новый? Продавец не указал комплектацию своего авто, но судя по оснащению, это далеко не топовая версия. В таком варианте автомобиль стоит 64 900 рублей. Готовы сэкономить 10 тысяч рублей в обмен на два года?

А что на счет годовалого Volkswagen Tiguan? Некоторую сумятицу вносит то, что с начала 2021 года продается уже обновленная версия. Тем не менее, мы рассмотрели годовалый дорестайлигновый Volkswagen Tiguan с минимальным пробегом — всего 3400 км. Но что важно — с двухлитровым дизелем, которого лишился обновленный автомобиль. Автомат и полный привод прилагаются.





Есть подробное описание от владельца, но все опции перечислять не будем: «Новый автомобиль. Меньше года. Максимальная комплектация для версии „off road“. Экономичный дизель. Есть вебасто с пультом, камера с омывателем, зимний пакет: подогревы руля, сиденья, лобового стекла. Продается из-за неиспользования. В салон не поставлю. На предложения перекупов и умников „минус 5000 тыщ“, „за полцены“ отвечу грубо — продам сам. Дизеля больше не устанавливают на новые Тигуаны в России». Цена — 81 686 рублей.

Пожалуй, наиболее корректно будет сравнить его с новым Tiguan с 2-литровым 180-сильным бензиновым турбомотором в комплектации Exclusive. Такой автомобиль будет стоить 86 070 рублей. Разница в цене — чуть больше четырех тысяч рублей. Еще две тысячи можно накинуть за экономичный и теперь эксклюзивный дизельный мотор. В итоге экономия составит 6 тысяч рублей. Хорошее предложение для тех, кому ездить.

Для тех, кто ищет подороже

Уйдем в сегмент подороже и возьмем для примера статусный кроссовер Audi Q7. Мы нашли всего один вариант в продаже — автомобиль с 3-литровым дизельным мотором и пробегом всего 10 тысяч км. Никакого описания комплектации продавец не оставил. Но судя по аналоговой панели приборов это не самая навороченная комплектация. Цена — 202 788 рублей.





Подобрать новый аналог сложно, так как на сайте импортера цены указаны на «живые» автомобили. Будем в качестве точки опоры брать самую доступную версию, с такой же аналоговой панелью приборов. Она стоит 65 755 евро, что по курсу составляет 203 314 рублей. Машина с расширенным пакетом опций, куда входят матричные фары и виртуальная панель приборов, стоит существенно дороже — 81 тысячу евро. Пока покупка годовалой Audi Q7 с неизвестной комплектацией не выглядит выгодным вложением.

А что скажете про Lexus? Сильно ли падают в цене годовалые машины? Мы нашли всего один экземпляр кроссовера RX300 AWD. Под капотом здесь двухлитровый турбомотор мощностью 238 л.с. и полный привод. Пробег — 10 тысяч км.





Продавец описал машину так: «Состояние нового автомобиля! Проблем нет, в ДТП не участвовал. Любые проверки на сертифицированных СТО. Хорошая комплектация, есть все, что необходимо для комфортной езды. На дорогах без внимания не останетесь. Торг». Заявленная цена — 154 295 рублей.

Продавец не указал уровень оснащения, а под фразой «есть все, что необходимо для комфортной езды» можно понимать как базовую версию, так и топовую. Рассмотрим две. Такой же автомобиль в базовой комплектации Comfort у официального дилера стоит 146 550 рублей. За 156 750 можно купить уже комплектацию Executive, где тоже есть все для комфорта. То есть, на покупке годовалого Lexus сильно не сэкономишь.

При покупке автомобиля бюджетного или среднего ценового сегмента можно поступиться желанием забрать новехонький авто из салона и получить солидную скидку за машину с небольшим пробегом, пусть и годовалую. А вот в премиальном сегменте нужно хорошенько все просчитать. На кону ведь куда более серьезные суммы.