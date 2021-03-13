100 лет красоты. Как изменились представления о женской привлекательности с 1920-х до наших дней

Источник материала: Tut.by

Красота — одно из самых относительных понятий на свете. То, что нравится одному человеку, у другого может вызывать массу вопросов. Кроме того, стандарты, которые диктует общество и мода, также меняются с невероятной скоростью. Вспомните, еще совсем недавно мы выщипывали брови в довольно тонкую линию — сегодня кто-нибудь в здравом уме пойдет на такое?

Британская сеть клиник косметологии и хирургии провела любопытное исследование, которое наглядно демонстрирует, как менялись тенденции в макияже и стандарты пропорций лица за последние 100 лет. Вот что из этого вышло.

1920

В 20-е женщины начали гораздо более активно пользоваться косметикой. В моде было круглое лицо, тонкие губы, которые красили помадой по линиям значительно меньше естественного контура, а также пышные ресницы и драматический взгляд.

1930

Вы только посмотрите на эти брови! Мода на длинные тонкие брови-ниточки пришла из Голливуда.

1940

В военное десятилетие макияж не был так актуален, да и наносить его было особенно нечем. В ход шли свекольный сок и жженая пробка.

1950

В 50-е популярны были пышные черные ресницы и ярко выраженные брови.

1960

Активная подводка, накладные ресницы и светлые оттенки теней для век для контраста. Твигги стала ролейвой моделью для огромного количества женщин.

1970

Блеск, побольше блеска! В макияже стал использоваться бронзатор, жемчужная пудра и прозрачный сияющий блеск для губ.

1980

80-е это время взрыва цвета и самых безумных цветовых сочетаний. Цветная тушь, побольше разных оттенков теней на веках, соболиные брови и огромные клипсы в уши — готова красота.

1990

Десятилетие моды на гранж, темные оттенки помад, подводка, возврат к тонким бровям.

2000

Десятилетие матовых помад и блесков для губ. А еще синих теней и четко выщипанных бровей.

2010

Контуринг, скульптор, хайлайтер, затемнить и осветлить, насыпьте на лицо всего и побольше, растушуйте и не узнаете себя в зеркале. А еще огромные ресницы и погуще, погуще.

2020

Что сказать — в моде изоляция и вынужденная естественность. Но мы пока только в начале десятилетия, интересно, что случится с трендами дальше.