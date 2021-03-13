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Российские спортсмены не смогут использовать «Катюшу» вместо гимна на Олимпиаде

13.03.2021 09:13 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Российские спортсмены не смогут использовать «Катюшу» вместо гимна на Олимпиаде

  • 13.03.2021, 9:11
Российские спортсмены не смогут использовать «Катюшу» вместо гимна на Олимпиаде
Иллюстрационное фото

Решение принял Спортивный арбитражный суд (CAS).

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил запрос Олимпийского комитете России (ОКР) на использование песни "Катюша" в качестве замены государственного гимна на Олимпийских играх в Токио и Пекине. Об этом сообщает интернет-издание Inside the games со ссылкой на заявление CAS в ответ на запрос, передает dw.com.

"Коллегия CAS считает, что ограничение на "любой гимн, связанный с Россией" (цитата из первоначального решения CAS. - Ред.) распространяется на всякую песню, ассоциирующуюся с Россией или со ссылками на нее, что касается и "Катюши", - цитирует издание ответ спортивного арбитража. ОКР отправил песню для согласования в качестве замены гимна в Международный олимпийский комитет (МОК) 19 февраля.

Российские спортсмены на Играх 2021 и 2022 годов - без флага и гимна РФ

В 2019 году Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило Россию от участия в крупнейших международных соревнованиях на четыре года. WADA сочло доказанными манипуляции с переданной ему базой данных Московской антидопинговой лаборатории. В ней содержались сведения о результатах допинг-тестов российских спортсменов, полученных с января 2012 по август 2015 года. Россия оспорила решение об отстранении в судe в Лозанне.

В декабре 2020 года CAS вынес решение о том, что российские спортсмены могут участвовать в международных соревнованиях, но без использования национальных флага и гимна в течение двух лет, в том числе на летней Олимпиаде в Токио в 2021 году, зимних Играх в Пекине в 2022-м, а также любых чемпионатах мира. России также на два года запрещено подавать заявки на проведение мировых спортивных мероприятий. На Олимпиадах российские спортсмены будут выступать в качестве "команды ОКР".

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