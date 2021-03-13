|
Минчане из ЖК «Дружба» провели неуловимую акцию для поднятия боевого духа
Источник материала: Хартия'97
Минчане из ЖК «Дружба» провели неуловимую акцию для поднятия боевого духа
Видеофакт.
Для жителей ЖК «Дружба» уже стало хорошей традицией вечернее чтение стихов соседям.
«Дружите с соседями, поддерживайте друг друга, и меняйте Беларусь вместе!», — пишет телеграм-канал
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
|
Свежие газеты
Архив (Разное)