Источник материала: Хартия'97

СМИ: Состояние здоровья Путина резко ухудшилось 6 13.03.2021, 8:40

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Фото: Bloomberg

Окружение главы Кремля обеспокоено.

В последнее время появляется все больше и больше информации об обострении неврологических проблем Путина. Утверждается, что Путин уже достаточно давно страдает забывчивостью, что, в частности, часто можно наблюдать в телерепортажах. Но недавно эта проблема еще более обострилась, утверждают источники, близкие к лицам из окружения Путина. Они информируют, что «царь» все чаще забывает назначение предметов, трогает и крутит их в руках: ручки, папки, тетради, статуэтки, как будто не может понять, для чего они предназначены и что с ними делать, сообщает sprotyv.info .

По утверждению кремлевских инсайдеров в быту эти проявления в нем встречаются все чаще и дольше. Иногда он и вовсе впадает в ступор и может находиться в таком состоянии около часа. Авторы ряда публикаций также пишут, что в последнее время Путин жаловался на судороги в левой ноге. А 8 марта он вообще напугал свое окружение спонтанной, несвязной и нервной речью, которая, якобы, продолжалась примерно 15 минут, после этого он признал, что не помнит этого.

Сообщается, что на днях у Путина запланировано большое медицинское обследование. В свете этих событий затягивать с транзитом власти становится рискованно. И вопрос не в том, насколько долго смогут противостоять болезни. Просто скоро у руля ядерной державы может оказаться неистовый полутруп, утверждают кремлевские инсайдеры.

Также сообщается, что в связи с этим всем Путин начал поиски вечной жизни. Комментаторы, которые отслеживают тему поиска Путиным таблетки от смерти, обращают внимание на то, что и сам главарь Кремля, и его свита позиционируют своего «царя» как сверхчеловека, лидера и вождя, способного предсказать будущее и делать героические поступки.

Для людей, которые слишком долго находятся у власти, такое расстройство психики вообще типичны. Они начинают здорово себя переоценивать и считать «избранными». Поскольку в реальности они, как Путин, могут быть боязливыми крысами, возникает серьезное противоречие. Ведь посланный небесами «герой» не должен был бы страдать одышкой и геморроем … И, как правило, чем старше становится обезумевший диктатор, тем больше в нем растет страх физической смерти. Он считает себя почти «богом». Поэтому для него страх смерти становится болезненной паранойей, что заполняет все его внутреннее пространство.

В какой-то момент почти все они начинают поиски продолжения своего существования. Кто-то строит огромные храмы и пирамиды, кто-то пытается создать новые религии, кто-то прибегает к магии и колдовстве, а кто — к науке. Сегодня есть достаточно косвенных доказательств, чтобы утверждать, что Путин пошел по всем этим дорогам одновременно.

Напомним, что кремлевский главарь уже давно запустил масштабный генетический проект. Он его назвал равным по значению атомного проекту 1950-х годов. Эту программу финансирует государство и компания «Роснефть», которую возглавляет Игорь Сечин, наиболее доверенный подельник Путина. Куратором программы является Мария Воронцова — дочь Путина. А исследования проводят в Курчатовском институте непосредственно под контролем Михаила Ковальчука — еще одного близкого подельника Путина.

Главное в этом проекте — программа продления человеческой жизни. На эту миссию он отправил свою дочь, своих друзей-подельников и миллиарды украденных денег. Ради достижения цели он требует ставить любые эксперименты и создавать любых мутантов, чтобы найти секрет вечной жизни.

Со своей стороны, отметим со 100% уверенностью, что у кремлевского карлика ничего не получится. Как говорили старые, мудрые люди — все имеет свое начало и свой конец. И не умирает тот, кто не родился. Очевидно, что не было еще такого человека, который бы не умер. Господину Путину следует приготовиться к выполнению команды: «без вещей на выход» …

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