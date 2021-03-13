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У Лукашенко появился конкурент среди «своих»?

13.03.2021 09:13 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

У Лукашенко появился конкурент среди «своих»?

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  • 13.03.2021, 8:28
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У Лукашенко появился конкурент среди «своих»?
Фото: ТАСС

В правительстве Беларуси озвучили странные цифры.

Ранее в СМИ высказывалась версия, что нынешнего премьер-министра Беларуси Романа Головченко могут готовить на место Лукашенко. «Отметим, что лично мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть это предположение. Зато можем рассказать вам вот о каком своем наблюдении: в последнее время Лукашенко стал сдержанней в своих высказываниях, а Головченко стал чаще фигурировать в СМИ и подкидывать нам работы», — сообщила ведущая телеканала «Белсат» в программе «Лукавые новости».

Роман Головченко затронул вопрос финансового состояния организаций. Говорил, что были приняты какие-то системные решения, которые сократили число убыточных предприятий.

«Принятые системные решения позволили выйти на итоговый положительный результат. Из убытков, которые были получены в I квартале, по итогам 2020 года вышли на чистую прибыль в объеме 6,1 млрд. руб. Количество убыточных организаций за этот период сократилось на 37%», – сказал Головченко.

Из цитаты не до конца понятно, о чем речь. Но если Головченко сравнивает первый квартал с остальными, то это – некорректно, потому что там играют роль и сезонные факторы. А если сравнить показатели 2020-го года с 2019-м, то видим, что количество убыточных организаций, наоборот, увеличилось. Сумма их убытка выросла в три с половиной раза. А прибыль стала меньше на 43 процента.

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В правительстве Беларуси озвучили странные цифры.
 
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