Подскочили цены на молоко, хлеб, курицу, крупы, лекарства. Чиновники, кажется, нашли причину

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МАРТ и Нацбанк рассказали, на какие товары и услуги в феврале заметнее всего выросли цены и почему это произошло. Если коротко, то это в том числе последствия новогоднего «подарка» от властей — повышения НДС на многие продукты, лекарства, медизделия, детские товары, пишет FINANCE.TUT.BY .

Напомним, ранее министр по налогам и сборам Сергей Наливайко прогнозировал, что из-за повышения НДС «роста цен не произойдет».

В феврале в Беларуси зафиксировали рекордную за последние 5 лет месячную инфляцию, она была на уровне 1,9%. Годовая инфляция разогналась до 8,7%, а на социально значимые товары — до 7,2%.

Среди продуктов лидируют по росту цен свежие огурцы (+21,6%), бананы (+20,9%), картофель (+11,7%), морковь (+10,7%), свекла (+10,6%). Пищевая соль подорожала на 9,4%, репчатый лук — на 8,8%, свежая белокочанная капуста — на 8,1%, сладкий перед — на 7,1%.

Молочные продукты подорожали за февраль в целом на 1,3%. Мясо в целом подорожало почти на 1%.

Лекарства стали дороже за февраль на 5,4%.

Как чиновники поясняют рост цен?

В МАРТ поясняют, что «повышенный рост цен обусловлен сохранением неблагоприятного влияния удорожания импортируемых товаров, а также отмены налоговых льгот».

«В феврале из импортируемых товаров наибольший рост цен в годовом выражении сохранился на рыбу и рыбопродукты, масло и жиры, крупы, а также фрукты. Также продолжился рост цен на медикаменты (с января отменены льготы по НДС) и, как следствие, на медицинские услуги, — отмечают в МАРТ. — В целом рост цен на лекарства внес вклад в годовой прирост цен социально значимые товары около 2,1 процентных пункта, масло и жиры — 0,9 процентных пункта, на плодоовощную продукцию — 0,8 процентных пункта».

В Нацбанке уточняют, что базовая инфляция, которая отражает динамику свободных цен без учета позиций, цены на которые подвержены влиянию административного и сезонного факторов, в феврале в годовом выражении (к аналогичному периоду 2020 года) составила 8,3%. Месяцем ранее она была на уровне 7,5%.

Нацбанк приводит такие цифры: лекарства в феврале в годовом выражении (к аналогичному периоду 2020-го) подорожали на 20,9%, услуги по страхованию личного транспорта — на 31%, сигареты — на 11,4%, услуги техосмотра автомобиля — на 10,4%.

Эксперт: «Можно предположить, что цены на лекарства не только не остановят, они будут увеличиваться еще больше»