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Беларусь окутает теплая воздушная масса

13.03.2021 09:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сегодня погоду на территории страны будут формировать атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы и поступление теплой воздушной массы.

Беларусь окутает теплая воздушная масса

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Практически по всей республике выпадут осадки (дождь, мокрый снег).

Утром сгустится туман, слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер южный, юго-западный умеренный, местами порывистый. Погода в регионах:

  • Брест +6..+8°C (вероятность осадков 70-80%, ветер порывами до 14 м/с);
  • Витебск +4..+6°C (вероятность осадков 70-80%, ветер порывами до 12 м/с);
  • Гомель +5..+7°C (вероятность осадков 5-10%, ветер порывами до 14 м/с);
  • Гродно +4..+6°C (вероятность осадков 70-80%, ветер порывами до 14 м/с);
  • Могилев +4..+6°C (вероятность осадков 70-80%, ветер порывами до 14 м/с);
  • Минск +5..+7°C (вероятность осадков 80-90%, ветер порывами до 12 м/с).
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Сегодня погоду на территории страны будут формировать атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы и поступление теплой воздушной массы.
 
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