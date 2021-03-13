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Беларусь окутает теплая воздушная масса
Источник материала: Навiны
Сегодня погоду на территории страны будут формировать атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы и поступление теплой воздушной массы.
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Практически по всей республике выпадут осадки (дождь, мокрый снег).
Утром сгустится туман, слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица.
Ветер южный, юго-западный умеренный, местами порывистый. Погода в регионах:
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Сегодня погоду на территории страны будут формировать атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы и поступление теплой воздушной массы.
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