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Брестчанину с бчб-причёской вернули изъятые вещи, но списали деньги
Источник материала: Партизан
Андрей Приставко, по его словам, остаётся подозреваемым по уголовному делу.
Брестчанина с бчб-прической Андрея Приставко с июля прошлого года задерживали восемь раз. Последнее задержание было 4 марта. Спустя трое суток его отпустили.
Андрей Приставко рассказал, что 4 марта его задержали как подозреваемого по уголовному делу по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса за участие в акции протеста 8 ноября, которая проходила в Минске.
За ту акцию он уже отсидел 15 суток и побывал на Окрестина, в Жодино и Барановичах. Он рассказывал,
Про то, что Андрей является подозреваемым по уголовному делу, он узнал только после предпоследнего задержания под Новый год за одиночный пикет. Тогда он получил 15 суток. В квартире родителей, которые живут в Витебске, провели обыск.
4 марта с обыском уже пришли к Андрею Приставко. Изъяли оргтехнику: компьютер, телефоны, флешки, цифровой фотоаппарат. Вещи описали, погрузили в автомобиль и вместе с ним отвезли в Минск в следственный комитет Ленинского района. Там был допрос, после которого его увезли сначала в Ленинский РУВД, потом на Окрестина.
7 марта, в воскресенье, Андрея отвезли в Ленинский РОВД, где он несколько часов провел в камере, ожидая следователя. В итоге следователь приехал и отпустил его.
Андрей был готов к любому развитию событий, но все обошлось, и ему вернули его вещи, сообщив, что он все ещё находится в статусе подозреваемого по уголовному делу. Брестчанин утверждает, что у него нет подписки о невыезде, но он обязательно всегда должен быть на связи. Его предупредили, что могут вызвать в любой момент.
Также на днях у Андрея Приставко списали с карты 556 рублей в счёт уплату штрафов, которых в общем было на 50 базовых.
Справка
Статья 342 УК РБ, часть 1: организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти или повлекших нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений или организаций, либо активное участие в таких действиях при отсутствии признаков более тяжкого преступления – наказываются штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.
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Андрей Приставко, по его словам, остаётся подозреваемым по уголовному делу.
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