В Беларуси лишь одна семья из тысячи считает себя богатой. Больше всего ощущений «выше среднего» в Гродненской области









пишет ресурс banki24.by. Каждый квартал власти организуют выборочное обследование населения по уровню жизни. Раз в году обновляется информация о том, как сами белорусы оценивают свое материальное положение и его изменение за 12 месяцев,ресурс banki24.by.





Обследование является выборочным, поскольку опрос всех жителей страны на регулярной основе — слишком трудоемкая и затратная задача. Чтобы иметь адекватное представление о ситуации в целом, достаточно опросить несколько тысяч человек.





При этом выборка подбирается так, чтобы соответствовать структуре населения. Тем самым достигается минимальная погрешность в измерениях и переносимость результатов на все общество.





Учетной единицей выступает домашнее хозяйство. Домашнее хозяйство — это человек или группа людей, которые живут совместно, обеспечивают себя необходимым для жизни, а также имеют общие расходы. С определенной поправкой можно говорить, что домохозяйство — это семья (исключая то, что не бывает семей из одиночек).





Большинство белорусов склонны оценивать свое материальное положение как среднее. В 2020 году таких домашних хозяйств среди опрошенных было 74,5%. Понятно, что это мало соотносится с реальностью: средний класс в стране гораздо меньше.





Зато другие ответы дают некоторое представление о нищих и богатых семьях. За 2020 год в низком материальном положении признались 2,6% домохозяйств. «Пессимисты» относительно собственного благосостояния чаще встречались на селе, нежели в городах — 3,2% против 2,4%.





В территориальном разрезе худшая самооценка наблюдалась в Минской области: 4,9% домохозяйств оценили уровень материального положения как «низкий». Видимо, многие жители пристоличного региона сравнивают уровень жизни с минским и не находят поводов для оптимизма.





В остальных областях о низком благосостоянии сообщили от 2,2% до 3% домашних хозяйств, в Минске — 1,1%.





Материальное положение как «несколько ниже среднего» оценили 18,2% белорусских ячеек общества. Для сравнения: о благосостоянии «несколько выше среднего» и «высоком» рассказали 4,6% и 0,1% домашних хозяйств.





Ожидаемо оценки чуть лучше в городской местности, чем в сельской. По городам и поселкам городского типа о положении ниже среднего сообщили 17,9% (на селе — 18,9%), выше среднего — 4,8% (4,1% на селе), о высоком положении — 0,1% (сотые доли процента на селе).





По регионам о благосостоянии ниже среднего чаще всего сообщали в Брестской области (21,6%), реже всего — в Гомельской (16,4%). По Минску в такую группу вошли 18% домохозяйств.





Выше среднего оценили свое материальное положение 6,4% домохозяйств Гродненской области. На другом плюсе от гродненцев находились жители Минской с показателем 2,8%. В Минске доля живущих лучше среднего составила 5,7%.





О высоком уровне благосостояния сообщили считанные белорусы. Эта доля по всей стране колебалась от сотых долей процента до 0,1%.