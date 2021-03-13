Дефицит бюджета вырос на 1,6 млрд рублей. Эксперты: ситуация становится напряженной

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объяснили TUT.BY, почему недостача денег в казне выросла и за счет чего ее будут покрывать. Запланированный по итогам года дефицит бюджета увеличили на 1,6 млрд рублей. ЭкспертыTUT.BY, почему недостача денег в казне выросла и за счет чего ее будут покрывать.





Планируемый дефицит бюджета после «уточнения» вырос на 38%

Дефицит бюджета на 2021 год был запланирован в размере 4,047 млрд рублей. В таком размере он прописан в законе о республиканском бюджете. Но первый отчет года об исполнении бюджета за январь содержит изменения. По уточненному плану дефицит республиканского бюджета увеличен до 5,6 млрд рублей. Планы по расходам республиканского бюджета увеличены на 6%, в то время как доходная часть осталась практически неизменной.





Уже в январе республиканский бюджет ушел в дефицит: доходы составили 2,4 млрд рублей, а расходы — 2,9 млрд. Траты из республиканского бюджета в январе составили 10% от годового плана. Год назад, например, за первый месяц было потрачено всего 5,8% от годового плана. При этом на общегосударственную деятельность в первый месяц этого года ушло 2,139 млрд, а годом ранее — 764 млн.





— Из отчетности за январь видно, что годовые планы расходов на общегосударственную деятельность были исполнены на 14,7%. Это очень много для одного месяца (в январе 2020 года эта статья была выполнена на 5,9% от плана — Прим. ред), — комментирует аналитик проекта «Кошт урада» Жанна Кулакова.





Впрочем, изменились и годовые расходы в этом направлении: изначально они планировались в размере 13,366 млрд рублей, а после уточнения составляют 14,953 млрд.





Расходы на общегосударственную деятельность включают траты на работу республиканских госорганов, международную деятельность, проведение выборов и референдумов, обслуживание госдолга, резервные фонды, трансферты в местные бюджеты и внебюджетные фонды типа ФСЗН. В отчетности пока нет расшифровки, на что именно будут увеличены затраты, но эксперты называют несколько возможных вариантов. Самые большие статьи расходов в этой группе — это обслуживание госдолга и межбюджетные трансферты.





— Из бюджета деньги идут только на проценты по госдолгу, а не на сами выплаты долга. Расходы на обслуживание госдолга вырастают, если рубль резко ослабевает, так как долг сформирован в иностранной валюте. Они также могут возрасти, если кто-то из кредиторов повышает процентную ставку, что маловероятно. Так что, по моим ощущениям, дело не в госдолге, — указывает Жанна Кулакова.





Увеличение планов по расходам может быть связано с ростом межбюджетных трансфертов из республиканского в местные бюджеты и ФСЗН, или с увеличением объема средств на государственную инвестиционную программу.





— В экономических планах был записан рост инвестиций. Но пока по итогам первого месяца мы видим спад самих инвестиций и инвестиционных настроений. Если государство намерено эти планы выполнять, то часть инвестиций придется финансировать (или софинансировать) из бюджета, поэтому, возможно, была расширена инвестпрограмма. Но это могут быть и бОльшие трансферты в местные бюджеты, которые в большей степени зависят от прямых налогов, таких как подоходный. Когда доходы предпринимателей падают, это отражается на местных бюджетах. Но пока нет детализации, точно сказать сложно, — объясняет академический директор Центра экономических исследований BEROC Катерина Борнукова.





Минфину придется глубже заглядывать в кубышку





В Минфине озвучивали план, за счет каких средств покрывать образующийся дефицит: остатки прошлых лет, внешние ресурсы, кредиты и размещение госбумаг. Но теперь дефицит вырос на 1,6 млрд рублей. Эксперты считают, что на покрытие и этой суммы средства можно найти.





В строке «Обязательства перед органами государственного управления» у Нацбанка указана сумма в 14,2 млрд рублей. Это та самая кубышка Минфина, из которой, вероятно, придется взять чуть больше средств, чем планировалось. 4 млрд рублей или даже 5,6 млрд при необходимости оттуда можно будет использовать, указывает эксперт BEROC. Но если дефицит бюджета и продолжит увеличиваться, то вопрос с его покрытием будет более острым. Во-первых, из указанных запасов нельзя использовать все деньги, во-вторых, эти запасы могут пригодиться для покрытия выплат по основному госдолгу.





— Ситуация становится напряженной. Если раньше мы говорили, что основное, во что мы упираемся, это обслуживание внешнего долга и кассовый разрыв валютной ликвидности, то такой рост дефицита бюджета заставляет задуматься: а что если что-то пойдет не так с точки зрения собираемости налогов? Больше 6 млрд рублей дефицита мы вряд ли сможем потянуть без внешней поддержки, — считает Катерина Борнукова.





Сейчас ситуация выглядит так, что правительство сможет найти источники покрытия разницы в доходах и расходах бюджета, соглашается Жанна Кулакова. Но хороших вариантов решения вопроса дефицита практически нет — у каждого из них свои подводные камни. Правительство может попробовать финансировать выросший дефицит за счет новых заимствований. При более активном использовании средств Минфина, накопленных с профицитов прошлых лет, или ЗВР, запасы будут активно иссякать.





— То есть речь идет о том, чтобы жить на сбережения. Даже примеряя ситуацию на бюджет обычной семьи, очевидно, что так быть не должно. Либо включат печатный станок. А последствия этого известны. Как вариант, придется резко повышать налоги. Но возьмем потенциальное повышение налогов для ИП — вилами по воде писано, что оно принесет что-то бюджету, потому что многие предприниматели могут просто уйти в тень на фоне таких событий, — перечисляет варианты Жанна Кулакова.





С большей долей вероятности для покрытия увеличившегося по плану дефицита будет использоваться комбинация названных мер, считает эксперт.





Картина выглядит так: пройти этот год в финансовом плане варианты есть, но с учетом того, что бюджет на последующие годы также планируется дефицитным, с поиском дополнительных денег могут начаться сложности.





— Не зря ведутся разговоры о том, чтобы рассматривать дальнейшее урезание расходов, в том числе в виде налоговых льгот. Все понимают, что дальше надо будет что-то решать: там будет повышаться давление со стороны ФСЗН, будут падать доходы от внешнеэкономической деятельности из-за российского нефтяного маневра. Если при этом не будет расти экономика, то в 2022—2023 годах придется решать достаточно сложную задачу в условиях, когда доступа к финансовым рынкам у нас практически нет, — говорит Катерина Борнукова.