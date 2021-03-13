Полицейские открыли огонь по протестующим в Мьянме, есть жертвы









Об этом сообщает Reuters.





В Мьянме протестующие собрались у отделения полиции в районе Таркета и требовали освобождения задержанных, которых арестовали ранее.





В результате полиция открыла огонь по толпе. Известно, что погибли не менее двух человек.





"По крайней мере, два протестующих были убиты в результате обстрела полиции в районе Таркета в Мьянме", - говорится в сообщении.





Как известно, 1 февраля в Мьянме военные захватили власть и арестовали президента. Военные устроили переворот из-за поражения на выборах. После этого в стране начались протесты.







