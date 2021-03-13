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Полицейские открыли огонь по протестующим в Мьянме, есть жертвы

13.03.2021 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Мьянме накаляется ситуация на фоне военного переворота. Сегодня полицейские открыли огонь по протестующим.



Об этом сообщает Reuters.

В Мьянме протестующие собрались у отделения полиции в районе Таркета и требовали освобождения задержанных, которых арестовали ранее.

В результате полиция открыла огонь по толпе. Известно, что погибли не менее двух человек.

"По крайней мере, два протестующих были убиты в результате обстрела полиции в районе Таркета в Мьянме", - говорится в сообщении.

Как известно, 1 февраля в Мьянме военные захватили власть и арестовали президента. Военные устроили переворот из-за поражения на выборах. После этого в стране начались протесты.
 
 
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В Мьянме накаляется ситуация на фоне военного переворота. Сегодня полицейские открыли огонь по протестующим.
 
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