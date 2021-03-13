|
Полицейские открыли огонь по протестующим в Мьянме, есть жертвы
Источник материала: Партизан
В Мьянме накаляется ситуация на фоне военного переворота. Сегодня полицейские открыли огонь по протестующим.
Об этом сообщает Reuters.
В Мьянме протестующие собрались у отделения полиции в районе Таркета и требовали освобождения задержанных, которых арестовали ранее.
В результате полиция открыла огонь по толпе. Известно, что погибли не менее двух человек.
"По крайней мере, два протестующих были убиты в результате обстрела полиции в районе Таркета в Мьянме", - говорится в сообщении.
Как известно, 1 февраля в Мьянме военные захватили власть и арестовали президента. Военные устроили переворот из-за поражения на выборах. После этого в стране начались протесты.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Мьянме накаляется ситуация на фоне военного переворота. Сегодня полицейские открыли огонь по протестующим.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)