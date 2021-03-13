Белые медвежата стали сиротами, теперь их выхаживают люди – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Три месяца назад белый медведь Командор Седов и его спутница Сережка произвели на свет потомство: в сафари-парке родились двое разнополых медвежат. Но медведица отказалась кормить детенышей, и сотрудники парка взяли эту обязанность на себя.

Как рассказала замдиректора по зоотехнической части сафари-парка Елена Миловидова, среди животных молодые матери часто отказываются от потомства как в дикой природе, так и в неволе.

"В зоопарковых условиях каждый детеныш на счету. Естественно, за каждого огромная ответственность. Белые медведи рожают в зоопарках регулярно, но и сохранение потомства, к сожалению, не всегда удается, не всегда матери согласны их кормить", – отметила Миловидова.

Малыши растут активными и коммуникабельными. Они принимают пищу каждые шесть часов, поэтому некоторые сотрудники вынуждены оставаться на ночные дежурства. Медвежата питаются специальным молоко и уже пробовали мясо.

У них до сих пор нет имен: сейчас в социальных сетях парка проводится конкурс, в котором пользователи предлагают свои варианты кличек.

Для успешной социализации ближайший год медвежата будут расти вместе.

"Нам очень повезло, что нам удалось сохранить обоих малышей. Они видят друг друга с рождения, с момента открытия глаз, и знают, что они белые медведи, потому что, если щенок сохранился только один, либо родился только один, возникли бы очень большие проблемы с последующим введением белого медведя в группу других белых медведей. Он бы просто думал, что он человек", – сказала Миловидова.

Дальнейшую судьбу животных руководство парка в Геленджике определит вместе с начальством красноярского парка "Роев ручей", владельцами отца потомства Командора Седова.

В будущем выпускать медвежат на свободу не планируют. Они не смогут самостоятельно существовать в дикой природе, поскольку растут в неволе и близко контактируют с людьми.

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