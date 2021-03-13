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«Стиль нового российского посла в Беларуси будет ближе к стилю Михаила Бабича»

13.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Новый посол России может оказаться напористее предшественника, пишет политолог Андрей Федоров на Naviny.

Похоже, главная задача теперь уже фактически бывшего российского посла в Беларуси Дмитрия Мезенцева заключалась в том, чтобы успокаивающими разговорами скрывать истинные намерения Москвы. В складывающейся ситуации его преемнику может быть поручено занять более жесткую позицию.

Профильный комитет Госдумы утвердил на пост посла РФ в Беларуси Евгения Лукьянова, до последнего времени занимавшего аналогичную должность в Латвии.

«Стиль нового российского посла в Беларуси будет ближе к стилю Михаила Бабича»

Сергей Лукьянов. Фото Коммерсантъ

Можно предположить, что со своим опытом защиты там русскоязычного населения он станет более настойчиво реализовывать идею «русского мира». При этом в нынешних обстоятельствах белорусским властям Минску будет значительно сложнее сопротивляться, что косвенно подтверждается проведением в Минске учредительного съезда пророссийской партии «Союз».

Обозреватели также обращают внимание на банковский и экономический бэкграунд нового посла. Этот опыт, как пишет московский «Коммерсантъ», «будет не лишним, учитывая, какое место в отношениях России и Белоруссии занимают финансовые вопросы и тема кредитов».

Не исключено, что стиль нового посла будет ближе к стилю Михаила Бабича, который, занимая эту должность в 2018–2019 годах, доставил немало дискомфорта белорусским властям и заслужил от них прозвище «бухгалтер».

Сейчас для Москвы удобное время, чтобы дожимать Минск по ряду интересующих ее вопросов.

 
Теги: Минск
 
 
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