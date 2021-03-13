Лукашенко обратился к папе Франциску

Отношения Беларуси и Ватикана всегда основывались на богатой истории и глубоком уважении. Об этом говорится в послании Александра Лукашенко папе римскому Франциску по случаю очередной годовщины понтификата.





По словам Лукашенко, передает его пресс-служба, последние месяцы «ярко подтверждают, что достигнутый уровень понимания позволяет нам находить решения любых вопросов в атмосфере доверия».

Он также отметил «бескорыстную помощь и готовность к компромиссу» со стороны главы католической церкви, которые говорят о том, что «Святой Престол заботится о белорусских верующих, заинтересован в укреплении общества».

Лукашенко заметил, что согласен со словами понтифика о братстве, которое представляет собой протянутую навстречу руку: «Сейчас в Беларуси мы отстаиваем именно ценности братства: мир, справедливость и уважение. Каждому, кто разделяет эти идеалы, мы всегда готовы отдать часть своего сердца и кусок ароматного хлеба со знаком Креста».