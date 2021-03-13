Представитель НАУ: Лукашенко не выглядит страшным — над ним смеются и внутри системы, и рядовые граждане

Меняя глав силовых ведомств, Александр Лукашенко преследует важную для него цель — запугать белорусов, чтобы они больше не вышли на улицы.





Таким мнением с DW поделилась отвечающая в Национальном антикризисном управлении за подготовку реформы правоохранительных органов, экс-сотрудник Следственного комитета, капитан юстиции Светлана Хилько.

Она отмечает, что сегодня у режима Лукашенко остались ресурсы «лишь на пропаганду и на точечные репрессии, на большее — нет».

Хилько обратила внимание, что практически везде на первые роли выходят представители КГБ. Она иронизирует, что скоро Минздравом и Минобразования будут руководить выходцы из этой спецслужбы.

Представитель НАУ уверена, что режиму не удастся запугать народ: «Лукашенко не выглядит страшным — над ним смеются и внутри системы, и рядовые граждане».

Хилько также развенчала миф о том, что «сотрудники силовых ведомств — это какие-то глупые люди, не умеющие анализировать».

«Это вовсе не так, они прекрасно все видят и понимают. У них нет никакого повода себя подставлять, выполняя сомнительные распоряжения. Они не считают, что находятся в одной лодке с Лукашенко», — резюмировала представитель НАУ.