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Ирине Алферовой – 70 лет! Лукашенко поздравил с юбилеем народную артистку России
Источник материала: ОНТ
Народной артистке России, актрисе Ирине Алферовой сегодня исполняется 70 лет. Александр Лукашенко поздравил ее с юбилеем,
Как подчеркнул Президент, Ирина Алферова воплотила на театральной сцене и на экране потрясающие женские образы, чем по праву заслужила любовь зрителей и признание коллег.
Глава государства отметил также, что на белорусской земле актрису знают и ценят.
Ирина Алферова несколько раз посещала Беларусь и
Актриса снялась в таких фильмах, как «Д'Артаньян и три мушкетера», «С любимыми не расставайтесь», «Осенние колокола», «ТАСС уполномочен заявить», «Василий Буслаев», «Ермак».
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Народной артистке России, актрисе Ирине Алферовой сегодня исполняется 70 лет. Александр Лукашенко поздравил ее с юбилеем, сообщает БЕЛТА. Как подчеркнул...
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