Ирине Алферовой – 70 лет! Лукашенко поздравил с юбилеем народную артистку России

Источник материала: ОНТ

Народной артистке России, актрисе Ирине Алферовой сегодня исполняется 70 лет. Александр Лукашенко поздравил ее с юбилеем, сообщает БЕЛТА.

Как подчеркнул Президент, Ирина Алферова воплотила на театральной сцене и на экране потрясающие женские образы, чем по праву заслужила любовь зрителей и признание коллег.

Глава государства отметил также, что на белорусской земле актрису знают и ценят.

Ирина Алферова несколько раз посещала Беларусь и считает , что у белорусов развито чувство внутренней культуры. Кстати, мама актрисы родом из Витебской области, и Ирина наполовину считает себя белоруской.

Актриса снялась в таких фильмах, как «Д'Артаньян и три мушкетера», «С любимыми не расставайтесь», «Осенние колокола», «ТАСС уполномочен заявить», «Василий Буслаев», «Ермак».

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram