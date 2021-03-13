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Ирине Алферовой – 70 лет! Лукашенко поздравил с юбилеем народную артистку России

13.03.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ирине Алферовой – 70 лет! Лукашенко поздравил с юбилеем народную артистку России

Народной артистке России, актрисе Ирине Алферовой сегодня исполняется 70 лет. Александр Лукашенко поздравил ее с юбилеем, сообщает БЕЛТА.

Как подчеркнул Президент, Ирина Алферова воплотила на театральной сцене и на экране потрясающие женские образы, чем по праву заслужила любовь зрителей и признание коллег.

Глава государства отметил также, что на белорусской земле актрису знают и ценят. 

Ирина Алферова несколько раз посещала Беларусь и считает, что у белорусов развито чувство внутренней культуры. Кстати, мама актрисы родом из Витебской области, и Ирина наполовину считает себя белоруской.

Актриса снялась в таких фильмах, как «Д'Артаньян и три мушкетера», «С любимыми не расставайтесь», «Осенние колокола», «ТАСС уполномочен заявить», «Василий Буслаев», «Ермак».

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Народной артистке России, актрисе Ирине Алферовой сегодня исполняется 70 лет. Александр Лукашенко поздравил ее с юбилеем, сообщает БЕЛТА. Как подчеркнул...
 
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