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Модные стрижки 2021 года
Источник материала: ОНТ
Стрижки всегда были популярны. Но не все стрижки актуальны из сезона в сезон. Давайте пройдёмся обзором по тем стрижкам, которые особенно популярны в нынешнем году.
1. Каре
Именно каре с челкой будет наиболее актуально сейчас. Причём, оно может быть как удлиненным, так и коротким. Может быть геометричным, с ровным срезом, а может быть небрежно остриженное с легкими волнами.
2. Пикси
Знаменитая стрижка – на пике популярности. Ультракороткая, может быть с удлиненной челкой, с асимметрией и без. Но обязательно – короткие пряди сзади, открытые уши и удлиненные пряди на макушке и спереди.
3. Короткие стрижки
Такие смелые стрижки подойдут далеко не всем, поскольку выделяют все недостатки внешности. И подойдут они ярким и неординарным личностям, в первую очередь.
4. Маллет
Это, пожалуй, для самых смелых! Если вам вдруг захотелось чего-то свежего и нетривиального, смело пробуйте эту градуированную стрижку в стиле 70-х годов. Лучше всего, если при этом ваши волосы средней длины.
5. Кудри
Если вы обладательница вьющихся волос, то это идеально для нынешних сезонов. В моде –естественные кудри – и мелкие, и крупные – при абсолютно разной длине волос.
6. Челки
Вот уж где можно попробовать все, чего вы еще не носили! Прямые и рваные, короткие и длинные, челки-шторки и челки дугой – вариантов масса. Экспериментируйте активно.
7. Длинные волосы
Имеется ввиду, что длина волос не должна быть экстремально большой. Важно, чтобы они были ухожены - это всегда выглядит актуально и красиво.
Автор: Мария ЛемешеваФото: Pinterest
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Стрижки всегда были популярны. Но не все стрижки актуальны из сезона в сезон. Давайте пройдёмся обзором по тем стрижкам, которые особенно популярны в нынешнем году....
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