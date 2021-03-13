Модные стрижки 2021 года

Источник материала: ОНТ

Стрижки всегда были популярны. Но не все стрижки актуальны из сезона в сезон. Давайте пройдёмся обзором по тем стрижкам, которые особенно популярны в нынешнем году.

1. Каре

Именно каре с челкой будет наиболее актуально сейчас. Причём, оно может быть как удлиненным, так и коротким. Может быть геометричным, с ровным срезом, а может быть небрежно остриженное с легкими волнами.













2. Пикси

Знаменитая стрижка – на пике популярности. Ультракороткая, может быть с удлиненной челкой, с асимметрией и без. Но обязательно – короткие пряди сзади, открытые уши и удлиненные пряди на макушке и спереди.













3. Короткие стрижки

Такие смелые стрижки подойдут далеко не всем, поскольку выделяют все недостатки внешности. И подойдут они ярким и неординарным личностям, в первую очередь.













4. Маллет

Это, пожалуй, для самых смелых! Если вам вдруг захотелось чего-то свежего и нетривиального, смело пробуйте эту градуированную стрижку в стиле 70-х годов. Лучше всего, если при этом ваши волосы средней длины.













5. Кудри

Если вы обладательница вьющихся волос, то это идеально для нынешних сезонов. В моде –естественные кудри – и мелкие, и крупные – при абсолютно разной длине волос.









6. Челки

Вот уж где можно попробовать все, чего вы еще не носили! Прямые и рваные, короткие и длинные, челки-шторки и челки дугой – вариантов масса. Экспериментируйте активно.









7. Длинные волосы

Имеется ввиду, что длина волос не должна быть экстремально большой. Важно, чтобы они были ухожены - это всегда выглядит актуально и красиво.











Автор: Мария Лемешева

Фото: Pinterest

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