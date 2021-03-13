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Масленица: гулянья пройдут в Минске и других городах Беларуси

13.03.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Продолжается масленичная неделя! На финише она особенно яркая: сегодня на гулянья всех желающих приглашают к «Минск-Арене»! Блины, танцы, игры и состязания – скучно не будет, обещают организаторы. Начало в 11:00.

Празднуют Масленицу и в других городах. В Витебском зоопарке устроили конкурс поделок и даже не ожидали такого ажиотажа! Организаторов буквально завалили куклами – полторы сотни участников от 6 лет до 72-х. Сегодня назовут лучшую работу. Разумеется, присутствуют и все атрибуты весеннего праздника. В зоопарке впервые открывают сезон с блинами. 

Ирина Орлова, директор Витебского зоопарка: «Из животных никто не любит блины, поэтому блины будут есть люди. Масленица, праздник экскурсии, игры, квесты, и, безусловно, выставка».

Готовят и сюрприз: если повезёт с погодой, на первую прогулку выпустят молодую ламу, которая родилась здесь пару месяцев назад. В общем, праздник состоится и для горожан, и для обитателей зоопарка. 

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Продолжается масленичная неделя! На финише она особенно яркая: сегодня на гулянья всех желающих приглашают к «Минск-Арене»! Блины, танцы, игры и состязания –...
 
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