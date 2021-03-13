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Виктор Гулевич простился со Знаменем войск Западного оперативного командования

13.03.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Воинский ритуал и красивая традиция. Со Знаменем войск Западного оперативного командования простился новый начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель министра обороны. До этого Виктор Гулевич командовал западными подразделениями белорусской армии. 

Сослуживцы поздравили коллегу с назначением на новую ответственную должность. Генерал-майор поблагодарил офицеров за совместную службу.

Виктор Гулевич, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси: «Во время прохождения службы в должности командующего сроднился с коллективом, люди достойные, которым можно довериться».

Напомним, на новую должность Виктора Гулевича в четверг назначил главнокомандующий.

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Воинский ритуал и красивая традиция. Со Знаменем войск Западного оперативного командования простился новый начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый...
 
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