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Виктор Гулевич простился со Знаменем войск Западного оперативного командования
Источник материала: ОНТ
Воинский ритуал и красивая традиция. Со Знаменем войск Западного оперативного командования простился новый начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель министра обороны. До этого Виктор Гулевич командовал западными подразделениями белорусской армии.
Сослуживцы поздравили коллегу с назначением на новую ответственную должность. Генерал-майор поблагодарил офицеров за совместную службу.
Напомним, на новую должность Виктора Гулевича в четверг назначил главнокомандующий.
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Воинский ритуал и красивая традиция. Со Знаменем войск Западного оперативного командования простился новый начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый...
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