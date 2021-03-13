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Исполкомы Беларуси проводят прямые телефонные линии
Источник материала: ОНТ
Помочь людям решить насущные проблемы готовы представители власти. Сегодня во всех исполкомах страны пройдут прямые телефонные линии.
Звонки принимают с 9:00 до 12:00. Весной люди часто обращаются с проблемами систем водоснабжения и дорог, к ним сейчас добавились последствия снегопада. Все вопросы берут на контроль. Разобраться обещают в течение месяца, но, как правило, помочь удаётся быстрее.
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Помочь людям решить насущные проблемы готовы представители власти. Сегодня во всех исполкомах страны пройдут прямые телефонные линии. Звонки принимают с 9:00 до 12:00....
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