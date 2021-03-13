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Британия потратит 80 млрд фунтов на модернизацию армии

13.03.2021 10:07 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Власти Великобритании планируют потратить 80 млрд фунтов стерлинга на модернизацию своих вооруженных сил.

Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на доклад британского Минобороны Global Britain in a Competitive Age, который будет опубликован на следующей неделе.

По данным газеты, такую сумму планируется потратить на модернизацию армии в ближайшие четыре года. Всего за ближайшие десять лет власти потратят в оборону 200 млрд фунтов стерлинга.

Власти хотят модернизировать танки и приобрести новые боевые фрегаты. Также планируется увеличить количество ядерных боеголовок, которые Великобритания сможет мобилизовать в случае военной угрозы. Кроме того, власти приобретут несколько дронов-камиказе, передает РБК.

«Технологии получили распространение, вот о чем нам следует беспокоиться. У всех, от террористов до других стран, есть современное оборудование и дроны-убийцы», — сказал источник газеты в правительстве страны.

Сам доклад будет опубликован на следующей неделе. Он будет состоять из двух частей: первая часть будет состоять из военной доктрины премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, а вторая — пошаговый план Минобороны по модернизации.

 
 
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Власти Великобритании планируют потратить 80 млрд фунтов стерлинга на модернизацию своих вооруженных сил.
 
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