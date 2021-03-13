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Renault продала акции Daimler за 1,14 млрд евро

13.03.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Французский автоконцерн Renault SA продал акции немецкой Daimler AG примерно за 1,14 млрд евро. Как сказано в официальном сообщении, продажа прошла через ускоренный сбор заявок.


Фото: Renault

Компании Renault принадлежало 1,54% доли в Daimler, или 16 448 378 акций стоимостью по 69,5 евро.

Средства от этой продажи позволят Renault Group быстрее сократить доли заемных средств в своей автомобильной деятельности», — прокомментировали сделку в Renault, пишет officelife.media.

При этом в компании добавили, что промышленное партнерство между Renault Group и Daimler остается неизменным и эта финансовая сделка не влияет на него.

После новости о сделке акции Renault 12 марта сразу подешевели на 0,3%, а ценные бумаги Daimler — на 2,3%.
 
 
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Французский автоконцерн Renault SA продал акции немецкой Daimler AG примерно за 1,14 млрд евро. Как сказано в официальном сообщении, продажа прошла через ускоренный сбор...
 
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