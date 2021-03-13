Renault продала акции Daimler за 1,14 млрд евро





Фото: Renault





Компании Renault принадлежало 1,54% доли в Daimler, или 16 448 378 акций стоимостью по 69,5 евро.





пишет officelife.media. Средства от этой продажи позволят Renault Group быстрее сократить доли заемных средств в своей автомобильной деятельности», — прокомментировали сделку в Renault,officelife.media.





При этом в компании добавили, что промышленное партнерство между Renault Group и Daimler остается неизменным и эта финансовая сделка не влияет на него.





После новости о сделке акции Renault 12 марта сразу подешевели на 0,3%, а ценные бумаги Daimler — на 2,3%.







