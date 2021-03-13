Айтишник из ПВТ заплатил налогов в 3,5 раза больше, чем средний работник в экономике









разузнал некоторые любопытные факты о Парке. dev.byнекоторые любопытные факты о Парке.





По информации dev.by, средний работник компании-резидента ПВТ заплатил за прошлый год 6 835 рублей подоходного налога. Это в 3,5 раза больше, чем заплатил средний работник в экономике.





Всего за прошлый год резиденты ПВТ заплатили в бюджет 418 миллионов рублей налогов. Это на 38% больше, чем в 2019 году. Если сравнить ПВТ с органами госуправления и организациями, подчинёнными правительству, то по сумме уплаченных налогов Парк на третьем месте. Резиденты ПВТ заплатили больше налогов, чем Минсвязи, МВД, Минтранс и другие ведомства.





Экспорт





Экспорте ПВТ за 2020 году превысил 2,7 миллиарда долларов. По информации dev.by, в стране остаётся около 88% всей валютной выручки.





Экспорт компьютерных услуг на душу населения в Беларуси составляет 224 доллара (данные по итогам 2019 года). Для сравнения, в США этот показатель составляет 110 долларов, в Индии — 45 долларов, в Китае — 39 долларов.





Резиденты





В 2020 году в Парк вступили 236 новых резидентов, в марте 2021-го — еще 65. Сегодня в ПВТ входит 1021 компания. Интересно, что за последние четыре года число продуктовых компаний в ПВТ выросло в 13 раз.



