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Айтишник из ПВТ заплатил налогов в 3,5 раза больше, чем средний работник в экономике

13.03.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава ПВТ Всеволод Янчевский сообщил о рекордном экспорте ПВТ за 2020 год.



dev.by разузнал некоторые любопытные факты о Парке.

По информации dev.by, средний работник компании-резидента ПВТ заплатил за прошлый год 6 835 рублей подоходного налога. Это в 3,5 раза больше, чем заплатил средний работник в экономике.

Всего за прошлый год резиденты ПВТ заплатили в бюджет 418 миллионов рублей налогов. Это на 38% больше, чем в 2019 году. Если сравнить ПВТ с органами госуправления и организациями, подчинёнными правительству, то по сумме уплаченных налогов Парк на третьем месте. Резиденты ПВТ заплатили больше налогов, чем Минсвязи, МВД, Минтранс и другие ведомства. 

Экспорт 

Экспорте ПВТ за 2020 году превысил 2,7 миллиарда долларов. По информации dev.by, в стране остаётся около 88% всей валютной выручки. 

Экспорт компьютерных услуг на душу населения в Беларуси составляет 224 доллара (данные по итогам 2019 года). Для сравнения, в США этот показатель составляет 110 долларов, в Индии — 45 долларов, в Китае — 39 долларов.  

Резиденты

В 2020 году в Парк вступили 236 новых резидентов, в марте 2021-го — еще 65. Сегодня в ПВТ входит 1021 компания. Интересно, что за последние четыре года число продуктовых компаний в ПВТ выросло в 13 раз. 
 
 
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Глава ПВТ Всеволод Янчевский сообщил о рекордном экспорте ПВТ за 2020 год.
 
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