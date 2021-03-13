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Это надо видеть. Самым татуированным человеком в Германии стал 72-летний пенсионер

13.03.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пенсионер Вольфганг Кирш стал самым татуированным человеком в Германии. Почти все его тело, за исключением стоп, покрыто рисунками. Об этом пишет Bild, передает Lenta.ru.




72-летний мужчина рассказал, что его страсть к татуировкам началась после падения Берлинской стены в 1989 году. С тех пор он сделал 86 больших рисунков на своем теле, покрыв краской, в том числе лицо, губы, уши и глаза. У пенсионера, который называет себя Магнето, есть также 17 имплантов под кожей, некоторые из которых могут примагничивать мелкие металлические предметы.

Немец признался, что до объединения ФРГ и ГДР работал на почте и поэтому не мог покрыть тело рисунками. Однако потом провел в тату-салонах в общей сложности свыше 720 часов.

"В ГДР татуировки у сотрудников почтового отделения не одобрялись. Только когда мне исполнилось 46 лет, я сделал первый рисунок - слезу под глазом", - сказал Кирш.
 
 
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Пенсионер Вольфганг Кирш стал самым татуированным человеком в Германии. Почти все его тело, за исключением стоп, покрыто рисунками. Об этом пишет Bild, передает Lenta.ru.
 
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