Это надо видеть. Самым татуированным человеком в Германии стал 72-летний пенсионер













72-летний мужчина рассказал, что его страсть к татуировкам началась после падения Берлинской стены в 1989 году. С тех пор он сделал 86 больших рисунков на своем теле, покрыв краской, в том числе лицо, губы, уши и глаза. У пенсионера, который называет себя Магнето, есть также 17 имплантов под кожей, некоторые из которых могут примагничивать мелкие металлические предметы.





Немец признался, что до объединения ФРГ и ГДР работал на почте и поэтому не мог покрыть тело рисунками. Однако потом провел в тату-салонах в общей сложности свыше 720 часов.





"В ГДР татуировки у сотрудников почтового отделения не одобрялись. Только когда мне исполнилось 46 лет, я сделал первый рисунок - слезу под глазом", - сказал Кирш.