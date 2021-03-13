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В Минске открылся Gastrofest: где можно купить огромную порцию еды всего за 18 рублей?
Источник материала: Партизан
Участие в гастрономическом фестивале принимают 11 столичных заведений.
Среди них: Vinie Jones Pub на Интернациональной, 33.
В фестивальный сет от заведения входят:
-Сэндвич с рваной свининой
-Кесадилья с цыпленком
-Крокеты с прошутто и соусом
-Картофель фри
-Зеленый салат
-Овощная сальса
Общий вес блюда — 950 грамм.
В пивном ресторане Beef&Beer на Тимирязева, 65 за 18 рублей вам предложат:
-Фишбургер с белой рыбой
-Штрудель со свининой и шпинатом
-Крылышки в медово-горчичной глазури
-Картофель фри
-Белый соус с мятой и чесноком, кетчуп
Общий вес сета — 890 грамм
А в пабе «1067» на Володарского, 22 за 18 рублей вам подадут:
-Говяжий тартар с тобико и грушей
-Свиные ребра в копченой глазури
-Тако с цыпленком и красной фасолью
-Картофель фри с желтком
-Сырный соус
Вес блюда — ровно килограмм.
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Участие в гастрономическом фестивале принимают 11 столичных заведений.
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