В Минске открылся Gastrofest: где можно купить огромную порцию еды всего за 18 рублей?









Среди них: Vinie Jones Pub на Интернациональной, 33.





В фестивальный сет от заведения входят:





-Сэндвич с рваной свининой

-Кесадилья с цыпленком

-Крокеты с прошутто и соусом

-Картофель фри

-Зеленый салат

-Овощная сальса

Общий вес блюда — 950 грамм.









В пивном ресторане Beef&Beer на Тимирязева, 65 за 18 рублей вам предложат:









-Фишбургер с белой рыбой

-Штрудель со свининой и шпинатом

-Крылышки в медово-горчичной глазури

-Картофель фри

-Белый соус с мятой и чесноком, кетчуп

Общий вес сета — 890 грамм

А в пабе «1067» на Володарского, 22 за 18 рублей вам подадут:

-Говяжий тартар с тобико и грушей

-Свиные ребра в копченой глазури

-Тако с цыпленком и красной фасолью

-Картофель фри с желтком

-Сырный соус

Вес блюда — ровно килограмм.



