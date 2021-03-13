Навальный этапирован в СИЗО Покрова: источники говорят, что его там оставят отбывать срок





"Навального перевели из СИЗО „Кольчугино“, где он находился на карантине, в ИК-2 в Покрове, где он будет отбывать наказание", — заявил собеседник агентства.





пишет kasparov.ru, что им пока не подтвердили эту информацию. Адвокаты Навального заявили,kasparov.ru, что им пока не подтвердили эту информацию.





"Накануне Навальный был в СИЗО, мы его посещали, сегодня его в СИЗО уже не было", — рассказал Кобзев Znak.com, отметив, что ФСИН обязана сообщить местоположение политика только одному из его родственников, адвокатов ставить в известность ФСИН не обязана.





Адвокат Вадим Кобзев отметил также, что пока Навального теоретически не могут этапировать в колонию, так как политик ожидает заседания по апелляции на решение суда по делу о клевете на ветерана. В феврале суд приговорил Навального к штрафу в размере 850 тыс. рублей, защитники политика уже обжаловали это решение.





В Twitter политика опубликован пост о том, что адвокатов Навального, которые "с начала рабочего дня находились в СИЗО-3 "Кольчугино", под разными предлогами не допускали [к политику], то праздник придумали, то кому-то плохо стало. Только в 14:00 сообщили, что Алексей убыл".





Ранее "Ведомости" написали со ссылкой на источники, близкие к Федеральной службе наказания и администрации города, что политик удет отбывать срок в исправительной колонии №2 в Покрове.





Собеседник из ФСИН сказал, что "на личном деле Навального ИК-2 указана как конечный пункт". Но это решение ещё может поменяться. Такие решения во ФСИН принимаются в закрытом режиме.





Адвокат "Команды 29" Евгений Смирнов тоже полагает, что ситуация с Навальным непростая, ожидать можно чего угодно.





Другой собеседник "Ведомостей" сообщил, что в ИК №2 в Покрове "все заточено под то, чтобы подчинить тебя системе и изолировать от социума, хотя с приходом нового начальника тюрьмы Александра Муханова "ситуация стала лучше, стали меньше бить, чем при прошлом начальнике [Александре Зотове]".





Основатель организации "Русь сидящая" Ольга Романова пояснила, что Навального могут отправить в любую из колоний общего режима в радиусе 500 километров от Москвы. Под эту категорию попадают в том числе колонии в Калуге, в Ярославле, в Иванове. "Если его хотят запрятать, то для этого подходит, например, ИК-6 в поселке Талицы Ивановской области, потому что туда невозможно добраться на общественном транспорте", – сказала Романова.



