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Ученые заявили о зарождении нового континента в Индийском океане

13.03.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Геологи из Франции и Австрии заметили в южной части Индийского океана процесс зарождения нового континента. Об этом пишет Gazeta.ru со ссылкой на Terra Nova.




Ученые сообщают, что в районе архипелага Кергелен возле Антарктиды образуется скопление континентальной коры, которое обычно находится у берегов других материков.

Она формируется из магмы, которая, вытекая из недр, образует верхний гранитный слой.

Геологи пришли к выводу, что через несколько миллионов лет к югу от Индии появится еще один континент.
 
 
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Геологи из Франции и Австрии заметили в южной части Индийского океана процесс зарождения нового континента. Об этом пишет Gazeta.ru со ссылкой на Terra Nova.
 
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