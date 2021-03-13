Новому главе Следственного комитета Лукашенко присвоил звание генерал-майора

В пятницу, 12 марта, государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович представил Дмитрия Гору коллективу Следственного комитета.

- Профессиональная деятельность Дмитрия Юрьевича была связана со следственной работой. Он знает изнутри все тонкости оперативной, следственной и надзорной деятельности. Я уверен в том, что он подойдет к службе в Следственном комитете с должным уровнем понимания и ответственности, - цитирует слова Вольфовича