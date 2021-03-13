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Новому главе Следственного комитета Лукашенко присвоил звание генерал-майора

13.03.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Новому главе Следственного комитета Дмитрию Горе Александр Лукашенко присвоил звание генерал-майора. Об этом сказано в указе президента о назначении нового председателя СК, который был подписал 11 марта.



В пятницу, 12 марта, государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович представил Дмитрия Гору коллективу Следственного комитета.

- Профессиональная деятельность Дмитрия Юрьевича была связана со следственной работой. Он знает изнутри все тонкости оперативной, следственной и надзорной деятельности. Я уверен в том, что он подойдет к службе в Следственном комитете с должным уровнем понимания и ответственности, - цитирует слова Вольфовича БелТА.

Напомним, что Александр Лукашенко в четверг, 11 марта, отправил в отставку главу Следственного комитета Ивана Носкевича.
 
 
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Новому главе Следственного комитета Дмитрию Горе Александр Лукашенко присвоил звание генерал-майора. Об этом сказано в указе президента о назначении нового...
 
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